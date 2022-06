Nem így tervezte, 42 éves korára már családdal szeretett volna élni Zámbó Krisztián, akinek a tervei egyik napról a másikra dőltek dugába, amikor Zsuzsival végül május végén úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják.

A szakításról Krisztián az első napokon úgy nyilatkozott, hogy barátságban váltak el, ezért bár szomorú miatta, nem érzi azt, hogy összeomlana lelkileg, a közösségi oldalakon mégis rendre olyan üzeneteket tesz ki, amiből azt lehet kiolvasni, hogy nincs olyan nagyon jól. A múlt hét végén például a Fekete Vonat együttes emblematikus dalát, a "Hol van az a lány" című slágerét osztotta meg az Instagram oldalán...

Nyilván vannak nehezebb óráim. Egyedül ülök itthon ebben a nagy lakásban, nincs kihez hozzábújni elalváskor, megiszom egy kis bort és kijön belőlem a romantikus énem, aztán ilyeneket posztolok– mondta a Bors megkeresésére Zámbó Krisztián. – De összességében azt tudom mondani, hogy nem vagyok magam alatt, nem omlottam össze. Zsuzsival jóban vagyunk, találkozunk is, még az is lehet, hogy egyszer újra egymásra találunk. Vagy nem… Most, hogy újra szingli vagyok, elég sok hölgy ír rám… Talpraesett vagyok, van önbizalmam, ez bejön a nőknek – magyarázta Krisztián.

– Nem erőltetek semmit. Mostanában több a jó napom, mint a rossz, csak magammal foglalkozom, edzeni akarok, és lelkileg is megerősödni. Nem erőltetem, de nyitott vagyok rá, hogy megjöjjön a nő, akivel leélhetem az életem hátralévő részét. 42 éves férfiként már azért illene családot alapítani… Jó lenne tartozni valakihez. Sajnos kapcsolatfüggő vagyok.