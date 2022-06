Tilla mindig nagyon figyel arra, hogy magánéletébe ne nagyon engedjen betekintést. A műsorvezető már több képet is megmutatott rajongóinak, amiből kiderült, hogy családjával éppen Zamárdiban nyaralnak, ami egyben az első nyári pihenésük is.

Legutóbb feleségével, Krisztinával posztolt közös fotót, ahol éppen a fűben élvezik a jó időt.

Látszik is rajtuk, hogy mennyire élvezik a közös időtöltést, távol a munkától. A kommentelők közül többen is jó pihenést kívántak nekik: és olyan is volt, aki még a helyet is felismerte a kép hátterében - írja a Bors.