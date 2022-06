A tragikus hirtelenséggel elhunyt médiasztár édesanyja a mai napig képtelen elfogadni, hogy a fia nincs többé. Júlia asszony nincs jó állapotban: éjszakánként folyton felriad, és az egészsége is egyre csak romlik.

Azt hittem, a temetés után majd fokozatosan jobb lesz kicsit. De tévedtem! Most úgy érzem, nap-ról napra rosszabb.

– Éjjelente látom a fiamat, úgy érzem, ott van velem a szobában. Ráadásul hiába szedem a vérnyomáscsökkentő gyógyszeremet, ennek ellenére néha olyan magas a vérnyomásom, hogy csodálkozom, hogy még életben vagyok – mesélte a hot! magazinnak a megtört édesanya.

A lap azt írja: Júlia próbálja elterelni a figyelmét, leginkább úgy, hogy igyekszik minél többet dolgozni.

– Munkába muszáj menni, és bár még mindig előfordul, hogy megállítanak az utcán, kérdezősködnek, de szerencsére most már nem rosszindulatúak velem az emberek, inkább sajnálnak és részvétet nyilvánítanak. Otthon csak szomorkodnék, és várnám, hogy megjelenik a fiam a kapuban, ugyanis én még mindig ebben reménykedem! – mondta szomorúan.

Berki Krisztián édesanyja azt is elárulta, milyen most a kapcsolata Mazsival és Pamelával, illetve fia körül felröppent pletykákról is beszélt.