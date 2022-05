Élete egyik legnagyobb álma teljesült Oszvald Marikának azzal, hogy 70 évesen végre nagymama lett - írja a Ripost.

A színésznő lánya, Hídvégi Krisztina május elején adott életet első gyermekének, a terhességről tudatosan nem nyilatkoztak. Tíz éve próbálkozik, hogy anya lehessen – erről mesélt a Mokkában a büszke nagymama.

„Különleges dolgot csináltak, olyan technikát alkalmaztak, hogy kicsit megkarcolták a méhet, és most összejött (...) Kriszta nagyon elszánt és kitartó volt, ezt örökölte tőlem. Én is olyan vagyok, addig nem hagyom a dolgokat, amíg létre nem jön az, amit elterveztem. Ez nála is így van, de minden hónapban, amikor kiderült, nem fogant meg, gyászoltunk” – emlékezett vissza a művésznő, aki azt is elárulta, hogy a 11. lombik járt sikerrel, Vince pedig nagyon aranyos, egészséges.