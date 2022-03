Az óraállítás hat a biológiai óránk működésér is. Ennek már kismértékű ingadozása is felboríthatja az alvás-ébrenlét ritmusát, emiatt pedig hatással van az egészségre is, mindaddig, amíg a szervezet nem alkalmazkodik a változásokhoz.

Az ehhez szükséges idő egyénenként változó. Van, akinek négy napra, míg másoknak - igaz ritkán - 14 napra van szükségük. Eddig tudományosan nem bizonyították, hogy a tavaszi és őszi óraátállításnak hosszú távú hatása lenne az egészségre, de rövidtávon okozhat kellemetlenségeket.

G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke korábban arról beszélt, hogyan hat az óraátállítás ez az alvási ciklusunkra.

"Egyáltalán nem hasznos az embernek, hogy mesterségesen beleavatkozunk a természet rendjébe. A belső óránk felborul, ami hatással van az alvásunkra, így az egész életünkre"

- nyilatkozta.

Elmondta, hogy az emberi szervezet nagyon érzékeny, és még ez az egy óra is nyomot hagy bennünk, főleg az idősek, a betegek és a gyerekek lesznek fáradtabbak az óraállítást követő pár hétben - írja a life.hu.