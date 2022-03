Órási fába vágta a fejszéjét Bebe, ugyanis nem olyan rég elkezdte otthona felújítását. Az énekes úgy tervezi, hogy először a tetőt szeretnék lecserélni és utána a belső munkákat folytatják.

– Már voltak felmérni a tetőt, de sajnos még nem tudtak nekiállni az időjárás miatt. Kellene 4-5 nap jó idő, hogy meg tudják csinálni – mesélte nevetve a Borsnak az énekes, akitől nem áll távol a kétkezi munka, ő sem lesz rest beállni a munkába és ecsetet ragadni. Bebe érzi magában a hajlamot a tanulásra.

Rengeteg videót nézek a gipszkartonozásról és a festésről. Persze tudom, hogy sok téves információ van a neten is, de érdekel és szeretném megtanulni.

– Most is kompresszort nézek, mert láttam egy olyan festékfújó-gépet, amivel sokkal több festéket és időt meg lehet spórolni, mint a hengerrel. A földszinten majd szeretnék egy stúdiót, mert most a hálószoba mellett van és nem nagyon lehet hangoskodni – nevetett.

Az énekes ház körüli teendői mellett ugyanúgy jár a számítógépes, filmes effektusok kezelését is tanulni. Ami rendesen meglepte, hogy mennyire bonyolult.

– Még a nyár elejéig tart a Vfx iskola, amit elkezdtem. De nem is gondoltam volna az elején, hogy ennyire komplex lesz. Heti kétszer 5 órában tanuljuk, de szerencsére itt is, mint a zenében, kiélhetem a kreativitásomat.

Bebe nagyon élvezi, hogy pörög az élet körülötte. Hiszen ezek mellett rengeteg fellépése és zenei munkája is van.