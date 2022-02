Tóth Ádám a Budapesti Showszínház egykori vezetője jó kapcsolatot ápolt Damu Rolanddal. A rendezőként is tevékenykedő Ádám csalás megalapozott gyanúja miatt jelenleg börtönben van. Az intézmény falai közül adott exkluzív interjút a Borsnak, melyben elmondta, ártatlannak vallja magát és igazságtalannak érzi a kialakult helyzetet. Többek között arról is beszélt, milyen fájdalmasan érintette őt Roland halálhíre, akire nem csak kollégaként, hanem barátjaként is tekintett.

A halála megrendített és nagyon megsirattam

– kezdte a Borsnak Tóth Ádám, aki úgy véli, a közös munkáknak köszönhetően jobban megismerhette Rolandot.

– Szerettem őt, mert beláttam a falai mögé – mondta az egykori rendező, aki többek között az utolsó, színpadra vitt darabját rendezte.

Ádám úgy véli, Roland talán előre megérezte, hogy élete hamarosan a végéhez közeledik, hiszen egyszemélyes előadás sorozatában őszintén beszélt az egész életéről.

– A sors furcsa fintora, hogy az “Én és én” című önálló estjével az egész életét meséltük el. Mintha érezte volna, hogy közel a vég – árulta el Tóth Ádám, aki további részleteket is mondott arról, hogyan látta az elhunyt színészt.

Sokan úgy gondolnak Damu Rolandra, mint akit egyáltalán nem érdekelt, hogyan ítélik meg őt az emberek. A Budapesti Showszínház korábbi igazgatója azonban másképp vélekedik erről.

– Ő nagyon sokat foglalkozott az előítéletekkel, ez belülről is emésztette, pedig igazán nem volt rá oka – jelentette ki Ádám, aki több alkalommal is megtapasztalta, mennyire istenítette barátját a közönség.

– Amikor szerepet adtam neki az Édes Anna musical előadásomban, meghajlásnál felerősödött a taps is. Szerették. Hiányzik és mindig hiányozni fog – fejezte be szomorúan Ádám.

Roland barátja, Tóth Ádám rendezte a színész utolsó darabját, most börtönben ül csalás miatt /Fotó: Saját/

Semmibe vették

A színész anyjaként szerette nagynénjét, Éva nénit, akiben teljes mértékben megbízott. Őt kérte meg, hogy teljesítse a végakaratát: rábízta a temetése körüli teendőket, s kikötötte, a szülei nem lehetnek jelen, amikor utolsó útjára kísérik. A két hónapon át zajló viták azonban odáig fajultak, hogy Roland édesapja feljelentést tett a rendőrségen Éva néni ellen, akit eltiltottak a további intézkedésektől, így nem válthatta be a Rolandnak tett ígéretét.

Jobbat érdemelne

A Bors megtudta, hogy Damu Rolandot a Farkasréti temetőben helyezik örök nyugalomra, a család legnagyobb bánatára nem nyugodhat művészparcellában. Ennek egyik oka, hogy nincsen szabad hely, csak úgynevezett rátemetésre van lehetőség, ez azonban meglehetősen sok papírmunkával járna: többek között a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság engedélye szükségeltetik hozzá.

A színész családi botrány miatt elhúzódó temetésére végre kedden kerül sorFotó: Ripost

Édesanyja is meghalt

Bár a színész temetése körül semmi nem alakult úgy, ahogyan szerette volna, a sors mégis úgy intézte, hogy édesanyja ne vehessen részt a búcsúztatóján. A 69 éves Ica néni másfél hónappal fia halála után hunyta le örökre a szemeit, a koronavírus őt is legyőzte.