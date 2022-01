A Bors utánajárt, ki lehet a gyöngyhajú lány, akiről az Omega legendás slágere szól. Valós személyről szól a dal?

"Az úgy volt, hogy a zenekar egy angliai turnéra sietett, de előtte a zenészek próbán még összeültek muzsikálni. Improvizálás közben született meg a dal zenei alapja, és ezzel a refrén dallama is, azonban itt még egy „egyszer majd visszajövünk" volt a munkacíme a dalnak. Ekkor pattant be Pressernek a jól hangzó, és szótagszámban is stimmelő 'jött egy gyöngyhajú lány' bemondás" - mesélte a lapnak Trunkos András, a zenekar menedzsere.

Ez annyira megtetszett mindenkinek, hogy felkérték Adamis Anna dalszövegírót, hogy alkossa meg a dalszöveget ehhez a sorhoz. A turnéról hazaérve a kész albumhoz hozzátették még a Gyöngyhajú lányt, mert érezték, hogy ez nagy siker lehet.

"Nők százezrei hihetik a mai napig magukat gyöngyhajú lánynak, és ezzel semmi probléma, ez, ha úgy tetszik, egy reklámfogás" - tette hozzá Trunkos.

A gyöngyhajú lány tehát nem valós személy, csupán a zenészek kreativitása szülte.

