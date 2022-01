Borzalmas tragédia helyszínévé vált egy Váci úti társasház szerdán hajnalban. Egy albérletben lakó fiatal pár baráti összejövetelt tartott a 3. emeleti lakásban. Jó hangulatban beszélgettek, majd hajnali három óra körül ketten kiléptek az erkélyre, hogy friss levegőt szívjanak. Egy 53 éves nő nekitámaszkodott a kőkorlátnak, ami azonnal kimozdult a helyéről és a vendéget is magával rántva 12 métert zuhant. A másik személynek az utolsó pillanatban sikerült a lakásba visszalépnie, és természetesen azonnal értesítette a többieket.

Fotó: MTI / Mihádák Zoltán

Aludtak a szomszédok

Csak egy hatalmas puffanást hallottunk, de azt hittük, hogy csak egy gyerek esett le az ágyáról, ezért nem különösebben foglalkoztunk vele, inkább tovább aludtunk – mondta a Borsnak az egyik alsó szomszéd, aki hozzátette, reggel a férje munkába indult, és akkor telefonált, hogy közölje: a ház előtti terület tele van rendőrrel és tűzoltóval.

A kedves pár a közelmúltban költözött a házunkba, nem nagyon ismerjük őket, de azt már megtapasztaltuk, hogy gyakoriak náluk a bulik. Szeretnek zenét hallgatni, de ezzel nincs is semmi baj, hiszen fiatalok – mondta egy idős néni.

A Bors megtalálta a lakás ázsiai tulajdonosát is. Ő tört magyar nyelven, inkább angolul beszélt:

Nagyon sajnálom, ami történt. Nem is értem. Korábban nem volt baj az erkélykorláttal – állította a vietnámi nő.

Fotó: MTI / Mihádák Zoltán

Összetört a bérlő

A folyosón találkoztunk az érintett lakás bérlőjének édesanyjával.

Ha találkoznak a fiammal, legyenek vele tapintatosak, mert ő egy igazi hős! Természetesen nagyon megviselték a történtek, nem tudom, mikor lesz képes feldolgozni az ismerőse elvesztését. Igazi férfiként, felelősen viselkedett.

Amint bekövetkezett a baleset, azonnal lerohant az utcára, hogy a barátjával legyen. Ő tartotta benne a lelket, és az utolsó pillanatig fogta a kezét, amíg a hölgy meg nem halt.

Sajnos én nem ismertem őt, de Dani csupa jót mesélt róla – mondta az asszony.

Természetesen a barátok időben értesítették a mentőket, de a vendégen már nem lehetett segíteni. A kőtörmelék nagy felületen beborította az épület előterét, egy felpattanó kődarab pedig az ott lévő üzlethelyiség kirakatát is betörte.

Néhány perccel később már a lakás ajtaja előtt álltunk. Becsengettünk, majd a 28 éves férfi ajtót nyitott. Kérdést sem kellett feltennünk.

Biztos, hogy nem vagyok képes a tragédiáról beszélni – mondta, majd csendesen visszament a lakásba.

A Bors megtudta: a tűzoltóság elrendelte, hogy csütörtökön elvégezzék az épület valamennyi erkélyének statikai vizsgálatát, a lakókat pedig arra kérik, hogy addig ne használják a balkonokat. Az ingatlanszakértők egyébként a társasházi törvényből hiányolják azt a passzust, amely kötelezővé tenné az erkélyek állapotának időközönkénti felülvizsgálatát. Mint tudvalevő, a kéményekre már érvényes ugyanez a szigor.

Fotó: MTI / Mihádák Zoltán

Vizsgálja az esetet a rendőrség

A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel. Berényi András ügyvéd a Bors kérdésére kifejtette, hogy a felelősség nagy valószínűséggel a lakás tulajdonosát terheli.

Az elhunyt hozzátartozói akár kártérítési pert is indíthatnak a későbbiekben. Nem kizárható, hogy az eljárás során a tulajdonos büntetőjogi felelőssége is felmerül. A lakás bérbeadása ugyanis jövedelemszerző tevékenység, így ebben a speciális esetben akár a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés is megállhat – magyarázta Berényi, és kifejtette: amennyiben egy ilyen baleset a társasház közös területein következik be, például a körfolyosón, akkor a társasház illetékesét lehetne felelősségre vonni.

A tragédiával kapcsolatban természetesen megkerestük a ház közös képviselőjét is, ám ő nem kívánt nyilatkozni ebben a témában.