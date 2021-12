Damu Roland hónapok óta küzd egészségügyi problémáival. Kórházban is volt, a sors nem kímélte, mert betegségei mellett anyagi problémákkal is küzdött az elmúlt időszakban. Két nappal ezelőtt a színész ismerősei értesítették a rajongókat, hogy Roli kórházba került. Először csak annyit lehetett tudni, hogy kritikus állapotban van, mély altatásban tartják, most azonban egy kommentelő arról tájékoztatott mindenkit, már műtüdőre kötötték, állapota válságos. Azt írta, Damu második oltása után, épp a harmadik vakcina felvétele előtt szintén Coviddal fertőződött meg, állapota folyamatosan, rohamosan romlott, a Honvédkórházból átszállították a Városmajor utcai klinikára, ahol a december 6-án elhunyt Kóbor Jánost is kezelték.

Jelenleg is itt fekszik, az orvosok mindent megtesznek azért, hogy megmentsék az életét.

A Borsnak megszólalt a húga, Damu Anita, aki elárulta, az internetről értesült testvére állapotáról.

Amikor először hallottam az egészségügyi problémáiról, azt gondoltam, csak ki akar bújni a felelősség alól, nem tudtam, hogy ilyen nagy a baj

– nyilatkozta a fiatal asszony.