Kevesen tudják, de az Omega frontembere nem viselte jól a bezártságot, ahogy a levegőtlenségtől is szenvedett, gyermekkorában egyszer el is ájult egy zsúfolt tornateremben. Erről a ripost7-nek mesélt, amikor azt is elárulta, az előbbiek okán nem szeretné, ha majd egyszer a föld alá temetnék el – írja a Ripost.

„Egyértelmű, hogy hamvasztást szeretnék. Ha belegondolunk, ott 10 perc alatt lezajlik minden.

Ezt már gyermekkoromban sem értettem, hogy miért kell a föld alá temetni az embereket, hiszen egy kémia folyamat zajlik le így is úgy is, csak vagy néhány pillanat alatt, vagy hosszú évek alatt. Az, hogy megtalálják a csontomat 1000 év múlva, már kit érdekel…”

– mondta fanyar humorral Kóbor János, aki arra vágyott, hogy hamvait a Balatonba szórják bele.

Benkő László temetése után beszélt erről:

– A temetésekről úgy jöttem el, hogy óhatatlanul már az elkerülhetetlenről, a sajátomról gondolkodtam.

Hamvasztás lesz, ez nem kétséges. Helikopter, Balaton közepe, szórás. Igen, engem szórjanak a Balatonba, és kész! És hogy egy kicsit morbidok le­gyünk, nyáron kell meghalni. Persze nem a most következőn, majd valamikor, mert nem lenne jó, ha a jégre szórnának –

rántotta le a leplet a zenész talán kissé idejekorán a majdani temetésének részleteiről, majd elárulta: már bőven túlélte saját reményeit.

– Magamban úgy gondoltam, ha választhatnék, éljek 50 éves korig, de 30-nál ne legyek fizikai­lag öregebb. Képzelheti, amikor eljött az 50. születésnapom… Gondoltam, eljön az ördög, hisz szerződést kötöttünk, mint Faust. Azt gondoltam, hogy jön a sorompó, a mezleadás a szertárba. Szerencsére nem így történt, 60 éves koromban meg már nem is érdekelt. Ma épp a 78. ­­­­évemet taposom… – tette hozzá Kóbor, aki mióta kicsit visszavett a sportos életmódból, s nem terheli annyira túl magát, kutya baja – amit a Bors idézett.