– Hatalmas tragédia ez nekünk, mert egy csapásra mindkét szülőnket elvesztettük. Még akkor is, ha az apukám életben maradt. Sajnos már többször előfordult, hogy összevesztek és külön is költöztek, de eddig mindig kibékültek. A család abban reménykedett, hogy most is így lesz, elvégre hamarosan itt a karácsony – mondta a Borsnak János.