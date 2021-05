Rallizik az Ethereum

Még a bitcoinnál is gyorsabban drágul a második legnagyobb kriptodeviza.

Meredek emelkedés után 3000 dollár fölött is jegyezték az ethereumot az ázsiai kereskedésben – írja a Világgazdaság.

Az áremelkedés hátterében az áll, hogy befektetők szerint akár a bitcoinnál is nagyobb reflektorfénybe kerülhet a második legnagyobb kriptodeviza egy új, decentralizált pénzügyi rendszerben. Az ethereum Bitstamp tőzsdén mért napon belüli 3 százalékos növekedésével elérte a 3051,99 dollárt, emelkedésben lekörözte a bitcoint is, ugyanis a legnagyobb kriptodeviza 95 százalékot drágult eddig az évben, szemben az ethereum 300 százalékos árnövekedésével.

A nagy ralli a bitcoin tavaly év végi mozgását idézi

– mondta a Q9 Capital ügyvezető igazgatója. James Quinn szerint ez azt is jelenti, hogy javult az Ethereum blokklánc minősége, és egyre többen el szeretnének mozdulni a decentralizált finanszírozás felé, amely a hagyományos tranzakciók népszerűségének csökkenését vonhatja maga után. Eleinte valóban a bitcoin volt a szinte egyeduralkodó eszköz, azonban az intézményi befektetők megsokasodásával természetes a paletta színesedése is – tette hozzá Quinn.

A kriptopiaci rali már fél éve tart, és minél hosszabbra nyúlik, annál többféle eszköz kerül a befektetők érdeklődésének középpontjába. Emellett az Ethereum-alapok kanadai tőzsdei kereskedésének elindítása is felfelé srófolja az árfolyamot. Az is jót tett a második számú kriptovaluta értékének, hogy egyre többen fordulnak a kriptoeszközök felé, így a befektetők diverzifikálják a portfóliójukat. Erre utal az is, hogy az ethereum kurzusa 2,5 éves csúcsot ért el a bitcoinnal szemben.

A hongkongi blockchain kockázatitőke-társaság, a Kenetic Capital ügyvezető partnere szerint a befektetők – a bitcoinhoz hasonlóan – az egyébként szintén teljesen szabályozatlan ethereumot mégis kevésbé kockázatosnak tekintik, ezért is nőhet a népszerűsége gyorsabban a bitcoinénál. Megerősítve a trendet, a Bloomberg a napokban arról számolt be, hogy

az Európai Beruházási Bank digitális kötvény kibocsátását tervezi az Ethereum blokklánc használatával,

a JPMorgannél pedig Bitcoin-alap bevezetésén gondolkodnak.

A bitcoin piaci kapitalizációja pedig közben folyamatosan nő, átlépte az 1000 milliárd dollárt is. Mindenkori csúcsát, 648 595,22 dolláron érte el a múlt hónapban, majd 50 ezer dollár alá is benézett, most pedig ismét erősödésben van, hétfőn napközben 58 765 dolláron is jegyezték.