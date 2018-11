Népszavazást követel több üzleti vezető

Közös levélben követelnek népszavazást a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről a brit üzleti szektor több tucatnyi nagyvállalatának vezetői a brit kormánytól. A Downing Street azonnal elvetette a kezdeményezést.

A 70 cégvezető által aláírt közös levél a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapban jelentek meg, de lényegi részletei már szombat este nyilvánosságra kerültek.

Az aláírók szerint a brit üzleti közösségnek azt ígérték, hogy akkor is folytatódik a súrlódásmentes kereskedelmi forgalom az Európai Unióval, ha a brit EU-tagságról meghirdetett népszavazáson a választók a kilépésre voksolnak. Az ígéretek között szerepelt az is, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió kapcsolatrendszerét ebben az esetben is a hosszú távú üzleti beruházások tervezéséhez szükséges bizonyosság jellemzi majd.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az üzleti vezetők közös levele szerint az a javaslatcsomag azonban, amelyről a brit kormány és az Európai Bizottság jelenleg tárgyal, Theresa May miniszterelnök minden erőfeszítése ellenére „nagyon messze van” ezektől az ígéretektől.

A 2016 júniusában tartott referendumon a kilépésre szavazók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.

Az üzleti vezetők felhívása szerint a Brexit-folyamat elmúlt két évének bizonytalanságai miatt máris zuhan a beruházási aktivitás a brit gazdaságban.

Ugyanezt állapította meg új inflációs jelentésében a Bank of England.

A brit jegybank e héten kiadott negyedéves helyzetértékelése szerint az üzleti szektor által végrehajtott beruházások értéke az idei év eddigi szakaszában 15 százalékkal elmaradt attól a szinttől, amelyet a Bank of England monetáris tanácsa a brit EU-tagságról tartott népszavazás előtt erre az időszakra várt, és ez jórészt a Brexittel kapcsolatos bizonytalanságok erősödését tükrözi.

A Bank of England mindezt egybevetve zéróra csökkentette az üzleti beruházások értékének idei egész évi növekedésére adott előrejelzését az 1,75 százalékos növekedést valószínűsítő korábbi prognózisáról.

A folyamatra a jegybank kormányzója személyesen is felhívta már a figyelmet.

Mark Carney nemrégiben, egy üzleti rendezvényen elmondta: a beruházási érték százalékos növekedési üteme a többi fejlett ipari gazdaságban kétszámjegyű, a brit gazdaságban ugyanakkor „az egyszámjegyű tartomány alsó széle felé jár”.

A Brit Iparszövetség (CBI) legfrissebb felmérése szerint a Brexit-folyamatot övező bizonytalanságok miatt a brit vállalati szektor cégeinek 80 százaléka már hozott olyan döntést, amely negatívan érinti nagy-britanniai beruházási tevékenységét.

Az üzleti vezetők szombat este nyilvánosságra került közös felhívása szerint Nagy-Britannia a mára kialakult helyzetben „a romboló hatású kemény Brexit” kockázatával kénytelen szembenézni. Mivel ez nem szerepelt a választható lehetőségek között az EU-tagságról rendezett 2016-os referendum szavazólapján, „úgy gondoljuk, hogy a végső döntést ismét a nép kezébe kell adni” – áll a nyílt levélben.

Az üzleti vezetők közös felhívását a People’s Vote – A nép voksa – nevű kampánycsoport szervezte. A csoport tavasszal alakult ismert közéleti személyiségek, politikusok és üzleti vezetők részvételével az újabb népszavazás kiharcolására.

A londoni miniszterelnöki hivatal már szombat este elvetette a kezdeményezést. A Downing Street szóvivője a BBC közszolgálati médiatársaságnak eljuttatott közleményében leszögezte, hogy „Theresa May álláspontja eddig is egyértelmű volt: nem lesz második népszavazás, a nép már 2016-ban voksolt”.