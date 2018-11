Aggódnak a kamiongyártók

Az ágazat képviselői szerint az európai haszongépjármű ipar létét veszélyezteti az Európai Bizottság terve a nehéz tehergépjárművek károsanyag-kibocsátásának egy harmadával történő csökkentésére.

„Ezzel a tervével csak Németországban több tízezer munkahelyet sodor beszélybe az EU” – jelentette ki Michael Brecht, a Daimler üzemi tanácsának az elnöke.

„Ha az Európai Bizottság és az Európai Parlament célja az európai haszongépjármű ipar felszámolása, akkor jó úton járnak”

– tette hozzá Saki Stimoniaris, a MAN üzemi tanácsának az elnöke.

Az Európai Parlament szerdán szavaz a tehergépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának az elkövetkező 12 évben 35 százalékos csökkentésére tett környezetvédelmi bizottsági javaslatról. A tervezet a határértékek átlépését Bernhard Mattes, a német autóipari vállalatok képviseleti szervezete, a VDA elnökének megfogalmazása szerint „még a legnagyobb járműgyártókat is egzisztenciális veszélybe sodró büntetéssel sújtaná”.

Az Európai Parlament (EP) környezetvédelmi bizottságát és az Európai Bizottságot (EB) azonban elsősorban klímavédelmi szempontok foglalkoztatják. „A javaslat nagyobb klímavédelmi kötelezettséget róna a legnagyobb közúti légszennyezőkre” – mutatott rá Bas Eickhout, az EP környezetvédelmi bizottságának holland Zöldek által delegált tagja. Az EB szerint ugyanis a közúti közlekedés szén-dioxid-kibocsátása 1990 óta 19 százalékkal emelkedett a közúti áruszállítás növekedése miatt.

A növekvő abszolút károsanyag-kibocsátási adatokat nem cáfolja az ACEA, az európai autóipart és ezen belül a Daimler, MAN, Scania, Volvo és Iveco haszongépjármű gyártó vállalatokat is képviselő szervezet sem. Rámutat azonban, hogy a haszongépjármű forgalom mindössze 5 százalékban felelős a teljes szén-dioxid-kibocsátásért.

Az ACEA szerint a haszongépjármű gyártók jelenleg is mindent megtesznek az üzemanyag-fogyasztás csökkentése érdekében, hiszen a fuvarozók számára az üzemeltetési költség egy harmadát most is az üzemanyagköltség adja. Az alacsony fogyasztás tehát versenyelőnyt jelent mind a gyártók, mind a speditőrök számára. A technológiai fejlesztési erőfeszítéseknek köszönhetően hosszabb távon évente nagyjából egy százalékkal csökken a tehergépjárművek átlagos üzemanyag-fogyasztása – mutat rá az ACEA.

A személygépkocsikra vonatkozóan már megszületett a döntés a szén-dioxid-kibocsátás 35 százalékos csökkentéséről 2030-ig. Az Európai Bizottság abból indul ki, hogy ennek a tehergépjárműveknél is így kellene lennie. Csakhogy miközben a személygépkocsik károsanyag-kibocsátásának csökkentésében nagy szerep hárul majd az elektromos mobilitás elterjesztésére is, a nehéz tehergépjárműveknél már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Bernhard Mattes, a VDA elnöke szerint ugyanis belátható időn belül nem lehet piacképessé tenni a nagy hatótávot biztosító több tonnás akkumulátor egységekkel közlekedő kamionokat, tekintettel a hosszú töltési időre és a töltési infrastruktúra kiépítésének a szükségességére.

Ráadásul a tehergépjárműveknél a modellváltások fejlesztési ciklusának hossza is úgy 15 év, nagyjából a duplája a személygépkocsikénak. Az uniós direktívák peig 2025-re követelnék meg az első nagyléptékű csökkentést a tehergépjárművek szén-dioxid-kibocsátásában. „A parlamenti képviselőknek tisztában kellene lenniük azzal, hogy a 2025-től forgalomba kerülő modellek már réges régen a tervezőasztalon vannak” – mutatott rá Erik Jonnaert, az ACEA főtitkára.

Az uniós politikusok hatalmas büntetési tételeket helyeznek kilátásba a tervezett kibocsátási határértékek átlépésére: egy gramm túllépés a szén-dioxid-kibocsátásban egy évi 40 ezer teherautót gyártó vállalat számára például 272 millió euró bírságot jelentene a kalkulációk szerint.

