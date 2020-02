Áder János: az EU hitelessége múlik a folyamatok felgyorsításán

Az Európai Unió hitelessége múlik azon, hogy sikerül-e a jövőben a bővítési folyamatot felgyorsítani – mondta Áder János köztársasági elnök, miután Rómában hivatalos megbeszélést folytatott Sergio Matterella olasz államfővel péntek délután. A megbeszélésen napirenden szerepelt az Európai Unió következő hétéves költségvetése, és a migráció is.

Áder János a közmédiának nyilatkozva felidézte, hogy régóta terítéken van az Európai Uniónak a nyugat-balkáni országokkal történő bővítése.

Szerbiával és Montenegróval már megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások, a cél: ezek felgyorsítása – mutatott rá az államfő.

Hozzátette: Észak-Macedóniával és Albániával még az idén el kellene kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat, ebben egyetértés volt az olasz államfővel.

A köztársasági elnök szerint alapvetően az Európai Unió hitelessége múlik azon, hogy hosszú idő, és sok-sok halogatás után a bővítési folyamatot sikerül-e felgyorsítani.

Áder János reményét fejezte ki, hogy Várhelyi Olivér magyar uniós biztosnak döntő szerepe lesz ebben, és segíteni tudja a folyamatot.

Az államfő elmondta, a tárgyaláson témaként szerepelt az unió elkövetkező költségvetési időszaka. Teljes egyetértés mutatkozott, hogy az agrártámogatások mostani rendszerét fenn kell tartani, ahogy a kohéziós forrásokat is biztosítani kell a következő hétéves költségvetési ciklusban – közölte.

Kitért a klímavállalások és a 2050-es klímacélok finanszírozására is. Mint elmondta, Mattarella elnök egyetértett azzal a megközelítéssel, miszerint elfogadhatatlan, hogy azok az országok, akik korábbi vállalásaikat nem teljesítették, most támogatásban részesüljenek, míg azok, akik ezt megtették, kimaradjanak a támogatási lehetőségből. Erkölcsileg, politikailag és pénzügyileg sem járható út, hogy a jól tanulókat büntessék, a rosszul tanulókat pedig jutalmazzák – hangsúlyozta a magyar államfő. Ha ehhez plusz forrásra van szükség, azaz a tagországoknak növelniük kellene a befizetéseket az unió sikeres klímapolitikája érdekében, akkor erre Olaszország készen áll, és Magyarországnak is így kell tennie. Vannak még országok, akiket erről meg kell győzni, de Áder János reményét fejezte ki, hogy sikerül kompromisszumos megoldást találni, és többletforrást biztosítani.

A találkozón áttekintették a migráció kérdéskörét is. Egyetértés van abban, hogy szervezett keretek között kell tartani a migrációt, az illegális migrációt vissza kell szorítani – mondta Áder János.

Az illegális migráció, az emberkereskedelem és embercsempészet visszaszorítása egyaránt fontos és közös feladat, ahogy az európai határok megvédése is – jelentette ki a magyar államfő.

Áder János rámutatott: elsősorban helyben, és azon államoknak kell segíteni, amelyek kibocsátó országként jelennek meg. Ehhez nem csak uniós forrásokat, hanem más, gazdagabb országok támogatását is igénybe kell venni – mondta.

Borítókép: Sergio Mattarella olasz államfő (j) fogadja Áder János köztársasági elnököt fogadja Rómában, Quirinale-palotában2020. február 14-én