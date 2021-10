Vészesen közeleg a támogatási kérelem benyújtási határideje

Agrár-­környezetgazdálkodási programmal, vagyis az AKG-vel kapcsolatos támogatási kérelem benyújtására 2021. október 25. és 2021. november 25. között van lehetőség.

Ezt ne hagyja ki! Dömötör Csaba: a kirakatarcok mögött a régiek áhítoznak a hatalomért

Az AKG egy önkéntes alapon működő, területalapú támogatási rendszer, amelyben a résztvevők a gazdálkodásuk során többlettevékenységek elvégzését vállalják. A kötelezettségvállalás hároméves időtartamra vonatkozik. A kötelezettségvállalási időszak 2022. január 1-jétől 2024. december 31-ig tart, áll az ezzel kapcsolatos közleményben.

A programban való részvétel során valóban többlettevékenységeket kell végezni, de ezzel párhuzamosan többletforrásokat is biztosít. Arról nem is beszélve, hogy a támogatás fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődése, a környezet, ezen belül a talaj és víz állapotának megőrzése és javítása. Ide tartozik a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés kiküszöbölése, illetve a természeti erőforrások fenntartható használata is. Ahol ebben a rendszerben gazdálkodnak, ott középpontba kerül a biodiverzitás, a környezettudatos gazdálkodás és igyekeznek javítani az állattenyésztés és a növénytermesztés arányain is. Nagyobb támogatást kap a külterjes állattartás, a minőségi élelmiszer előállítása is.