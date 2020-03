Van, ahol még teljes kapacitás mellett folyik a munka, máshol már korlátoznak Fehérváron

Az elmúlt egy hét alatt számtalan változás következett be a cégek életében is, az új körülményekre nekik is reagálniuk kellett. Mennyire lehet felkészülni egy ilyen járványügyi helyzetre, milyen intézkedéseket vezettek be alkalmazottaik védelmére, és hogyan hat a munkájukra, a termelésre a vészhelyzet?

Eddig még sikerült mindent megoldani

Elsőként egy nagy cégcsoportot, a Videoton Holding Zrt.-t kerestük meg. Arra a kérdésre, van-e a Videotonnak vírusra vonatkozó vészhelyzeti forgatókönyve, Sinkó Ottó társ-­vezérigazgató a következő választ adta: „Nem gondolom, hogy a gyártó cégek feladata volna, hogy Székesfehérváron földrengésre, árvízre, háborúra forgatókönyveket készítsenek, ez a katasztrófavédelem feladata. Ekkora járványra sem számított, nem is számíthatott senki. Ez totálisan egyedi, váratlan helyzet.”

Azt is megtudtuk tőle, hogy már a hét elején gőzerővel folyt a távmunkaszabályzat kidolgozása, így azok az alkalmazottak, akik munkájukat otthonról is el tudják végezni, már nem járnak be. A társ-­vezérigazgató arra is rámutatott, hogy a munkát átszervezni rendkívül bonyolult egy ilyen szerteágazó profilú nagy cégnél, miközben egyszerre kell eleget tenni a járvány csillapításának, a hatékonyság, költségérzékenység feltételeinek, az idősebb kollégák fokozott védelmének, a bezárt iskolákból adódó szülői felügyelet iránti igénynek és még más további szempontoknak.

Eddig még sikerült minden feladatot maradéktalanul megoldani a vállalatcsoportnál az anyaghiánnyal, termeléssel kapcsolatosan

Sinkó Ottó elmondta, ha tömeges megbetegedések fordulnának elő a dolgozók körében, úgy csökkentik a termelést, de azt látni kell, hogy a termékek iránti igény is csökkenni fog, hiszen a Videoton vevői is nehézségekkel küzdenek, az autógyárak jelentős része és több beszállító is már bejelentett leállást.

Nem a nyersanyaghiány lesz a fő probléma

Ebben a tekintetben a szintén autóipari beszállító, a kőszárhegyi Simon Plastics Kft. szerencsésnek mondhatja magát, mert legfőbb vevői egy­előre nem tervezik a termelés felfüggesztését. Sok hazai céghez hasonlóan már a vírus európai megjelenésekor felhívták a dolgozók figyelmét a higiéniai szabályok betartására, és meglépték azokat az egyéb változtatásokat, amelyeket a hazai cégek többsége is megtett – többek között otthoni munkavégzés, szabadságok kiadása, a cég területére a belépés korlátozása és így tovább. A termelést nem kellett átszervezni, a hatalmas csarnokban alapesetben sem dolgoznak egyszerre harmincnál többen.

Klér Zoltántól, a cég pénzügyi vezetőjétől azt is megtudtuk, náluk léteznek különlegesebb helyzetekre is vészhelyzeti forgatókönyvek

Tőlük még a több kilométerre lévő pici patak miatti esetleges árvízre való készenlétet is elvárják. Ami pedig a dolgozók esetleges nagyszámú megbetegedését vagy a nyersanyagforrás elapadását illeti, Klér Zoltán úgy nyilatkozott, az ellátási láncok jelen helyzetben nagy valószínűséggel meg fognak szakadni, de számukra nem a nyersanyaghiány, hanem az autógyárak egymás utáni bezárása jelent gondot, így felkészültek a termelés csökkentésére, de a teljes leállásra is.

Elhalasztott lomtalanítás

Végül megkérdeztük a Depónia Nonprofit Kft.-t is, mely dolgozóinak többsége a cég szolgáltató jellegénél fogva emberekkel találkozik, hogy milyen intézkedéseket vezettek be. Steigerwald Tibor ügyvezetőtől megtudtuk, az alapvető hulladékszállítás továbbra is zavartalanul folyik, de a személyes ügyfélfogadást felfüggesztették. Bezártak a hulladékudvarok és a csalai hulladéklerakó is. Elhalasztották Fehérváron a társasházi övezetekben a tavaszi lomtalanítást, és az előzetesen rögzített időpontokat is törölték.

A 60 év feletti kollégákat megkérték, fontolják meg az önkéntes karantént. A „terepen” dolgozók számára biztosítják a védőfelszerelést – a védőkesztyű alatt gumikesztyűt hordhatnak.