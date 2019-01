Váltsd ki a hiteledet! Hogy miért? (szponzorált tartalom)

Hogy miért éri meg a hitelkiváltás? Rengeteg jó indokunk van erre!

Egy régi, elavult hitelkonstrukció, egy magas kamatozású kölcsön, több, egyre nehezebben törleszthető adósság, és ez csak pár lehetőség azok közül, amik miatt érdemes a hitelkiváltás mellett döntened!

Leginkább akkor éri meg a hitelkiváltással foglalkoznod, ha rossz kamatozású hiteled van. Érdemes tájékozódni a feltételeiről, mert léteznek kizáró pontok is: a KHR listán való szereplés például automatikus elutasítást jelent, még akkor is, ha passzív státuszban vagy nyilvántartva. A hitelkérelem benyújtásakor az anyagi helyzetedet is meg fogják nézni, vagyis a havi nettó jövedelmedet is igazolnod kell, aminek egy meghatározott százalékából fizetned kell majd az új hitel törlesztőrészleteit. A házas-, vagy élettársadat be kell vonnod az ügyletbe, illetve a jelzálog bejegyeztetése is szükséges lesz, ami természetesen egy ehhez megfelelő ingatlan meglétét is feltételezi. Ezek mellett pedig a 18. életév betöltése, a magyarországi, állandó, bejelentett lakcím, illetve az érvényes személyazonosító okmányok mindenképp szükségesek lesznek. Ha ezeket a feltételeket tudod teljesíteni, akkor viszont egyszerűsítheted a pénzügyi helyzetedet!

Ha nem jelent gondot, hogy a hitel futamideje néhány évvel hosszabb lesz, akkor mindenképp dönts a hitelkiváltás mellett, mi több, érdemes pár évente újra kiváltanod a hiteledet, hiszen új hitelkonstrukciók mindig is lesznek, és könnyen meglehet, hogy találsz köztük olyat, ami kedvezőbb az előzőnél. Akkor is érdemes a hitelkiváltást választanod, ha több hiteltartozásod van, mert így összevonhatod őket egybe, és így a kamat is alacsonyabb lesz, mint bármilyen másik hitelnél.

Kedvező ajánlatokért kattints ide!

Ha a hitelkiváltásra szavazol, akkor mielőtt belevágnál, mindenképp hasonlítsd össze a jelenleg elérhető lehetőségeket oldalunk segítségével, és csak azután dönts, ha megtaláltad a számodra leginkább megfelelőt!

