Változó árak a szállodaiparban? – Csekkoltuk Fejér megyét

A magyar szállodakínálat minőségi megújulása nem álom; ha minden az elképzelések szerint alakul, a változás már a közeljövőben érezhető lesz.

Ennek egyik alapja a szállás­áfa mértékének csökkenése, amely a tervek szerint 2020. január 1-jétől 18 százalékról 5 százalékra mérséklődne. Pontosabban 5 plusz 4 százalékra – helyesbített Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) alelnöke –, hiszen az éttermi­áfa-csökkenéshez hasonlóan itt is megjelenik majd egy 4 százalékos turisztikai adó.

– Mindez persze nem von le a csökkentés érdeméből – hangsúlyozta az alelnök, aki arra is válaszokat adott, a szállóhelyek és a vendégek szempontjából miért jó lehetőség a mostani adókönnyítés.

A szállásáfa mérséklésével fejlődésnek indulhatnak a szálláshelyek

– Adott egy európai környezet, amelyben a hazai szállodáinkkal is versenyzünk. Ebben a versenyben a magyar szállodaipar az egyik legmagasabb áfakulccsal vesz, vett részt, vagyis nemzetközi szinten hátránnyal indult. A szállás­áfa mérséklésével a feltételek valamelyest kiegyenlítődnek. Ez az egyik nézőpont. A másik a szállodák jövedelmezősége: ha a tulajdonosnál, üzemeltetőnél áfatöbblet marad, a szakág (arányaiban nagy) munkaerő-vesztesége mérséklődhet, azaz a bérek növelésével jobban megtartható a munkaerő, csökkenthető a fluktuáció. Ebből következik a harmadik előnyös változás: elérhetővé válik a szolgáltatás magasabb szintű minőségének biztosítása, az esetleges pótlólagos forrásokból pedig IT-, épülettechnikai és energetikai fejlesztések is elképzelhetők – magyarázta Baldauf Csaba. Nem mellesleg a vendégeket valószínűleg főként ez utóbbi fejlődés fogja érinteni – az alelnök szerint ugyanis az adókönnyítés inkább a felújításokban mutatkozik majd meg, semmint a szállodaárak csökkenésében –, a látogatók fejlettebb informatikai hálózatokkal, stabilabb épületekkel és zöld­energia-megoldásokkal találkozhatnak a jövőben.

Azonban a szállásáfa csökkentése még nem tény, annak 2020-as bevezetése nagyban függ az idén július elsején, vagyis pár napon belül élesedő NTAK-tól. A mozaikszó a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elnevezést takarja.

– A Magyar Turisztikai Ügynökség egyik markáns célkitűzése volt, hogy olyan statisztikai adatokhoz jusson, amelyek majdnem egyidejűleg, de legfeljebb huszonnégy órás eltéréssel megjelennek egy központi rendszerben. Eszerint miután az adott szálloda recepcióját éjfélkor vagy hajnali egy órakor lezárják, az adatok bekerülnek a központi rendszerbe, s reggelre egy meghatározott, például a magyarországi összteljesítményt tartalmazó csomag már láthatóvá is válik a szóban forgó felületen. Mindent összevetve egy komplex, azonnali statisztikát mutat – szemben a Központi Statisztikai Hivatal két hónap távlatában elérhető adataival –, amely segítségével a szakemberek könnyebben mérni tudják a marketingkampányok sikerességét, de azt is látják, hogy az adott régióban, adott kategóriában (tegyük fel: négycsillagos szálláshelyek a balatoni régióban) a versenytársakhoz képest hogyan teljesít a szálloda – részletezte Baldauf Csaba. Hozzátette, a rendszer segítségével a nem tisztességes vállalkozói magatartást (példának okáért az adóelkerülést) is szűrni tudják majd.

Ez az adatkezelés a vendég szempontjából érzékel­hetetlen marad, mivel a szálláshelyeken továbbra is csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő információkat gyűjtik be. Ebből az összadatból látható a szobakihasználtság és a vendégéjszakák száma, és elkészíthető ugyan nemzetiségi statisztika, de azt, hogy egy adott vendég hány napot tartózkodott az adott helyen, mennyit fizetett, és kivel érkezett, a szálláshelyen dolgozók nem gyűjthetik. A szállodák részéről a központi regisztrációs folyamat június 1-jével megkezdődött (a panziók szeptember 1-jétől, a kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek, valamint az egyéb és falusi szálláshelyek december 1-jétől tehetik ezt meg, s egy hónap elteltével kell az első adatokat elküldeniük a központi rendszerbe), az adatszolgáltatás első napja július elseje. Amennyiben minden zökkenőmentesen zajlik, úgy a szállásáfa mérséklése és a szállodák minőségi megújulása is egyre biztosabbá válik.