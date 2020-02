Változatos csekkbefizetés – Fejérben három automata van, kettő Fehérváron, egy Alcsúton

Napjainkban számos mód van arra, hogy közüzemi és egyéb számláinkat befizessük. A postai sorban állás mellett már otthonunk kényelméből egyszerűen, gyorsan és biztonságosan, akár néhány kattintással rendezhetjük fennálló tartozásainkat.

A leghagyományosabb, mindenki által ismert lehetőség, hogy a kézhez kapott csekket az általunk kiválasztott postán feladjuk. Készpénzzel az összes postán, míg bankkártyával csak a terminállal rendelkező helyeken fizethetünk. Fontos kiemelni, hogy a bankkártyával történő csekkbefizetés 2015. június 1-jétől kártyás vásárlási tranzakciónak minősül, amely a legtöbb bankkártya esetén ingyenes, a posták ezért külön díjat nem számítanak fel. A bankkártyás fizetések esetében felmerülő esetleges pluszköltségekről a számlavezető bank adhat felvilágosítást.

Csekkautomata

Kényelmes megoldást nyújthatnak a csekkautomaták. Ebből jelenleg országosan 93 darab áll a lakosság rendelkezésére, melyek postahivatalokban, illetve hiper- és szupermarketekben találhatók. Megyei szinten összesen három üzemel: Alcsútdobozon egy, Székesfehérváron pedig két helyen is fizethetünk ezzel a megoldással: a Holland fasoron található nagyáruházban kizárólag bankkártyával, a Köfém-lakótelepen elhelyezett automata esetében pedig akár készpénzzel is fizethetjük csekkjeinket. Az automatákon keresztül egyaránt befizethetünk kézzel és géppel kitöltött csekkeket is. Egy tranzakció keretében maximum 5 darab csekket, összesen maximum 290 000 forint értékben fizethetünk be. A befizetést követően tranzakciós bizonylatot kapunk, amelyet meg kell őriznünk, mert ez igazolja a befizetést. Mivel ilyen esetben a csekkeket eredeti állapotában visszakapjuk, érdemes figyelni, nehogy később még egyszer – akár a hagyományos módon – feladjuk őket.

Banki átutalás

Papíralapon kapott csekk­jeinket banki átutalással is rendezhetjük. A csekkel együtt kiküldött tájékoztatón részletes információkat kapunk arról, hogyan tudjuk átutalással rendezni fennálló tartozásunkat. Így netbankon keresztül a megadott számlaszámra, adataink megadásával bármikor, bárhonnan befizethetjük számláinkat. Érdemes figyelmesnek lenni, hiszen szolgáltatótól függően a közlemény rovatban általában a szerződésszámot vagy a csekk sorszámát kell megadni. Ilyen esetben, banktól függően, átutalási költségek felmerülhetnek.

QR-kód

A legújabb fizetési lehetőséget a csekkek elején feltüntetett QR-kódok adják. Ha ezek segítségével szeretnénk számláinkat befizetni, nincs más dolgunk, mint az okostelefonunkra letölteni a csekkbefizetésre kifejlesztett alkalmazást. A regisztrációt követően a csekken található QR-kód beolvasása után néhány kattintással és bankkártyaadataink megadásával könnyen, gyorsan és biztonságosan eleget tehetünk fizetési kötelezettségünknek. Bankkártyánk adatait el is menthetjük, így a későbbiekben még egyszerűbb lehet a folyamat. Az alkalmazással sárga és fehér csekket is befizethetünk, maximum 290 000 forint összeghatárig. Egyes bankok saját mobilalkalmazásaiban is található kódleolvasó, így akár azon keresztül, gyakorlatilag két-három kattintással is rendezhetjük fennálló tartozásunkat.

E-számla

Egyre népszerűbb a fogyasztók körében az e-számla is. Ennek több előnye is van: amellett, hogy nem áll fenn a postai levél elkeveredésének veszélye, a környezetünket is óvhatjuk a kevesebb papír felhasználása révén. Ilyenkor elektronikus úton kapunk értesítést a befizetésre váró számlánkról, melyet többek között egyéni átutalással, csoportos beszedési megbízással, közvetlen internetbanki fizetéssel vagy egyes szolgáltatóknál akár az ügyfélszolgálaton, személyesen is kiegyenlíthetünk. Több internetes oldal is a felhasználók rendelkezésére áll, melyeken keresztül nemcsak befizetni lehet a számlákat, de azok utólag is megtekinthetők, visszakereshetők lesznek.