Vadgesztenye és a tavaszi lemosó

Ismét beindítja előre jelző hálózatát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az ország nyolc pontján felszerelték már a vadgesztenyelevélaknázómoly-csapdákat, ott követik majd a molyok rajzását, és a fogási adatok alapján tesznek javaslatot a permetezés megindítására.

Minderről Zsigó György növényorvos és talajtani szakmérnök, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara budapesti szervezetének alelnöke számolt be az agrárkamara honlapján.

– Égető kérdés, hogy az idén mivel tudjuk permetezni a vadgesztenyéket. A Nomolt 15 SC, a Cascade 5 EC, a Rimon 10 EC végleges „betiltása” után már nem engedélyezik vadgesztenyén a Runner 2 F-et sem. A Dimilin 25 WP még elvileg bevethető lenne díszfák, díszcserjék és a vadgesztenye esetében is, de már tavaly sem importálta a gyártója, mert úgy látták, hogy a forgalmazás költségeit sem fedeznék az eladások bevételei. Maradt a Neemazal-T/S, illetve ennek a vadgesztenyére engedélyezett változata, a Camohrex Neem. Előnye, hogy a biológiai gazdálkodásban is engedélyezett „bioszer” 0 napos mun­ka­egészségügyi várakozási idővel rendelkezik, és méhekre nem jelölésköteles.

A permetezés időpontját nagy szakmai hozzáértéssel pontosan kell kitűzni, és ezt be is kellene tartani. A közterületi engedéllyel rendelkező Mospilan 20 SG kiváló, felszívódó rovarölő, de már csak a levéllemez alá berágott, tehát már az aknakészítést elkezdő lárvák ellen hatásos. Az utóbbi évekre jellemző, elhúzódó lárvakelés miatt a Mospilan 20 SG-vel valószínűleg többször is kellene permetezni egyetlen nemzedék alatt. A már nem virágzó állományban a permetlé kombinálható a Decis Mega kontaktkészítménnyel, mely az éppen jelen lévő repülő lepkéket gyéríti. A növényvédelmi hatóságnál szükséghelyzeti engedélyt lehet kérni például a Coragen 20 SC-re, mely az almatermésűeknél az aknázómolyokra is engedélyezett.

– A tavaszi lemosó permetezés az idén néhány gyümölcsfajtánál még most is elvégezhető, a hűvös és száraz tavasz ugyanis lelassította a növények fejlődését. Viszont ne feledjük, már támad a tafrina és a virágfertőző monília. Az ágak csúcsán található, összeszőtt levélkékben már ébren van, mozog a selyemfényű puszpángmoly kis hernyója. Az elkövetkező napokra meleget ígérnek, a lárvák végleg elhagyják a fészküket, és rágni kezdenek. Éhesek! Most még metszőollóval lecsipegethetők a hernyófészkek, a szétmászásuk után már csak permetezéssel védekezhetünk ellenük. A kis lárvák ellen „bióban” is engedélyezett a Dipel DF, később ajánlom a Mospilant, például a Decisszel vagy a Karatével kombinálva. A kívülről beköltöző lepkék és a nyári és őszi nemzedékei miatt egész évben figyelni kell a bokrainkat.

– Hogyan irtsam ki az ibolyát a gyepemből? – kaptam a kérdést szép gyepre áhítozó szomszédomtól, folytatta Zsigó György. – Nekem tetszik, én nem bántanám – válaszoltam neki, de elfogadtam, hogy ő főleg fűfajokból álló pázsitot szeretne. A tövek kiszedéséről, kiszúrásáról hallani sem akart a dereka miatt, így a vegyszeres gyomirtózás maradt megoldásként. A széles leve­lűeket (kétszikűeket) elpusztító hatóanyagokat megtalálják a műtrágyaszemcsék felületére felvíve, például a Substral gyomirtó szer gyeptrágyával nevű készítményben, illetve a gyomirtó szerekben. Ilyen például a Colombus EC, mely Bofix garden néven is kapható, és a Dicophar.

A felmelegedő időjárásunk miatt egyre több délről származó rovarfaj telepedhet meg nálunk. Az ibolya elterjedése is a melegebb, hosszabb ősznek köszönhető. Már ekkor csírázik, tavaszra megerősödik, virágzik, és sok magot érlel. Néhol a búzában is gondot okoz! Ehhez hozzájárul az is, hogy a klasszikus gabonagyom­irtók hatástalanok ellene. A szomszéd a felsorolt készítményektől sem várhat azonban azonnali hatást…