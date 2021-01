Újra támad a madárinfluenza

A szomszédos megyében felbukkant vírus miatt lapunk megkérdezte a megyei főállatorvost, fokozottabb veszélynek vannak-e kitéve a megyei baromfitartók, szükség van-e az eddigieken felüli pluszintézkedésekre?

Sziebert Gergely elmondta: a megyehatár viszonylagos közelében történt vírusfertőzés miatt nincs szükség az eddigiektől eltérő, különleges intézkedésekre. Továbbra is a legfontosabb az általános járványügyi szabályok, a járvány megelőzését szolgáló, tavaly meghirdetett országos főállatorvosi határozatok szigorú betartása. Miután a fertőzést a vonuló vadmadarak által hordozott vírus okozza, a főállatorvosi rendelkezés szerint a baromfikat a vadon élő madaraktól megfelelő erősségű madárhálóval védett, fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen kell etetni, itatni. Ahol erre nincs lehetőség, ott az ólakban, istállókban kell tartani a jószágokat.

Gondoskodni kell arról is, hogy a takarmányhoz és alomhoz ne férhessenek hozzá a vadmadarak, a takarmányt és a szalmát fedett, zárt helyen, az almot pedig fóliával lefedve, vagy fedett helyen kell tárolni. Szeles időben különösen fontos a jószágok zártan tartása, mivel a szél által a fertőzött területről befújt tollpihe, por is terjeszti a vírusokat. A vírus elleni védekezéshez az is hozzátartozik, hogy az ólba, az istállóba kizárólag csak a cipője talpának és a kezének fertőtlenítése után léphet be a jószágok gondozója.

A megyei főállatorvos felhívta a figyelmet: nagyon fontos, hogy a takarmány és az állatok ivóvize ellenőrzött, biztonságos helyről származzon, továbbá, hogy a szokottnál is nagyobb gonddal végezzék az istállók karbantartását, fertőtlenítését, az ott használt munka- és szállítóeszközök, gépek tisztítását, rendszeres fertőtlenítését. A vírus elleni védekezés része az is, hogy a baromfitelepen dolgozók kizárólag csak a munkahelyükön viselt ruhát használhatnak. A szigorú szabályok betartása nemcsak a nagy baromfitelepek, hanem a mindössze néhány szárnyas jószágot tartó gazdaasszonyok számára is kötelező.

A baromfitartóknak mostanában fokozottan kell figyelniük jószágaik „viselkedését”. Ha gyanús tüneteket észlelnek, például bágyadtak, étvágytalanok az állatok, kevesebbet isznak, borzolt a tollazatuk, a megszokottnál kevesebbet tojnak, s ha mindehhez még elhullás is járul, haladéktalanul értesíteniük kell az állatorvost, vagy a hatósági állatorvost. Ez nemcsak a járvány megakadályozása miatt fontos, a baromfitartó érdeke is. Állami kártalanításra ugyanis csak azok számíthatnak, akik mindenben eleget tesznek a járvány megelőzését szolgáló előírásoknak – hangsúlyozta Sziebert.

A madárinfluenza vírustörzse először 2014-ben, Ázsiá­ban okozott járványt, majd 2014 novemberében megjelent Európában is. Tavaly több európai országban és nálunk is felütötte fejét a fertőzés. Szeptemberre sikerült felszámolni, s el is nyertük az Állategészségügyi Világszervezet előírásai szerinti madárinfluenzamentes besorolást. A veszélyes fertőzés elterjedésének megelőzéséhez komoly gazdasági érdekünk fűződik, a betegség okozta kár több százmillió forintban mérhető. A madárinfluenza most kimutatott altípusa kapcsán emberi megbetegedés nem fordult még elő, a baromfitermékek biztonsággal fogyaszthatók.