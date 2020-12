Újborok és lehetőségek: milyen lesz az idei bor?

A pandémia második hulláma a borászok számára is megoldandó problémát jelent. Tavasszal, az első hullámban találtak megoldást. De mi van most, mi lesz az újborokkal?

Fejér két borrégiójának – Móri, Etyek-budai, valamint a Velence-tavi Hegyközség négy borászát kérdeztük meg többek között arról, milyenek az újborok és arról is, milyen lehetőségeik vannak most ezeknek a bemutatására?

Móri régió

Csetvei Krisztina (Csetvei Pince Mór) szerint idén csodás szüretük volt, kevesebb de egészségesebb szőlőt tudtak szedni. Büszke rá, hogy a Csetvei-kertben harmadik éve vegyszermentesen teszik a dolgukat. Dolgoznak, Márton-napot nem tartottak, de szűk családi körben áldoztak a hagyományoknak. Van elég tennivalójuk a pincében, miként kint, a földön is. Nem volt korai szüretük, még nem palackoztak friss bort, de szereti kóstolgatni a még erjedő vagy a finom seprőn pihenő új tételeket. Az újborok közül szép ígéretet jelent az ezerjó az amforából és a zöldveltelini. Tavasszal már sikerrel átvészelték a pandémia első szakaszát, most csütörtök esténként online borkóstolót tartanak, és minden résztvevővel azok otthonaiban „együtt” boroznak.

Az ország legjobb olaszrizlingje címet nyerte idén a móri Paulus Borház – tudtuk meg Diós Mátétól. A borász elárulta, habár sok felkeresést kaptak újborkóstolókra, céges rendezvényekre, de sajnálatosan csak a boltokban megvásárolva tudják kóstolni az érdeklődő borkedvelők a tételeiket. Az idei év nagyon jó volt az időjárás szempontjából, így mindegyik fajta meghaladja a tavalyi önmagát. A kései szüretelésű Paulus Elixír igen ígéretes. Ez nagy siker, és meggyőződésük, hogy a Móri borvidék ott van az ország három legjobb fehérboros borvidéke között az adottságait tekintve, így az ezerjó mellett még sok fajtából tudnak gyöngyszemeket készíteni. A borász kijelentette: a jelen helyzet átmeneti állapot, amit próbálnak a helyén kezelni. Optimisták a jövőt tekintve, mert csak így lehet fejlődni és fennmaradni.

Velence-tavi Hegyközség

Kujbusz Richárdtól (L. Simon Pincészet, Velence Borászat) megtudhattuk, idén Márton napjára elkészült a Bölömbika fantázianevet viselő Irsai Olivér és a Rozsdás Csuk rozé cuvée boruk. Több Velence-tavi étterem Márton-napi kínálatában szerepeltek volna újboraik, de az étterembezárások miatt ez meghiúsult. Ami a jelent és a (közel)jövőt illeti: a minőség szempontjából nagyon jó szüretük volt az idei évben. Szép, egészséges fürtök voltak, és harmonikus sav-cukor aránnyal szedhették le a gyümölcsöt. Az újboraik közül az Irsai Olivért emelte ki, friss gyümölcsös illatokkal és kellemes, könnyed és citrusos, hosszú lecsengésű íze sok jót sejtet. Rozé cuvée-jük epres-meggyes illatának és gyümölcsös zamatának képtelenség ellenállni. Járványhelyzet? Természetesen keresik a megoldást az értékesítési nehézségekre. Borászatukban a biztonsági előírások betartása mellett lehetőséget biztosítanak vásárlására. Remélik, a vírushelyzet miatt nem hanyatlik a borfogyasztás. A tavaszt és a vírushelyzet végét boraik kezelésével, érlelésével és szőlőmetszéssel várják.

Etyek-budai régió

Az etyeki Anonym pince tulajdonosa, Szövényi Áron elsősorban a zenitet emelte ki újborai közül. Kirobbanóan gyümölcsös, sok-sok citrussal. Ebből a tételből gyöngyözőbort terveznek készíteni. Szép arcát mutatja a pinot noir rozé és a sauvignon blanc is. Az etyeki terroir lendületes savait ebben az évjáratban főleg a pezsgő alapbornak szüretelt chardonnay, pinot noir és szürkebarát esetén tudták javukra fordítani. A járvány főleg a HORECA (azaz hoteleknek, éttermeknek, kávézóknak értékesítő) szektorban működő családi vállalkozásokat viselte meg, akik magas hozzáadott értékű borokat, pezsgőket készítenek. Ők is ebbe a csoportba tartoznak. Ezt az értékesítési kiesést Budapest közelsége miatt – mint tavasszal – házhoz szállítással próbálják csökkenteni. Emellett számítanak arra, hogy továbbra is sok borfogyasztó keresi fel Etyeket, ehhez jelentős kedvezményeket adnak.

A megyei borászok bíznak abban, hogy a járvány időszaka túlélhető lesz számukra, és már tervezik a jövő évet, amikor az ideinél a remények szerint jóval több lehetőségük lesz a pincészetük és friss boraik bemutatkozásra.