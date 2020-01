Újabb kedvezmények járnak a diákhiteleseknek

Idéntől a nyelvtanulási diákhitel visszafizetése is könnyebb lehet: a kormány döntése alapján a diákhitelnek ezt a formáját választó édesanyák számára is kiterjeszti a gyermektámogatási kedvezményt a Diákhitel Központ.

2018. október 1-jétől gyermektámogatási kedvezményben részesülhetnek azok a diákhitelt törlesztő nők, akiknek második vagy harmadik gyermeke 2018. január 1-jét követően született meg. A második gyermek megszületését követően a fennálló tartozás fele, a harmadik vagy további gyermekek világra jövetele után a teljes tartozás elengedésre kerül. Amennyiben valakinek egyidejűleg több diákhitele is van, választása szerint csak az egyik hitelre kérheti a támogatást. Ezek a lehetőségek eddig csak a diákhitel 1 és a diákhitel 2 elnevezésű konstrukcióknál voltak elérhetők.

A korábbi tendenciát követve, a nyelvtanulási diákhitelt igénylők is jogosultak a gyermektámogatási kedvezményre, amennyiben a gyermek 2020. január 1-je után születik meg. Ez a hitelforma 2019. október 1-je óta elérhető mindazon hallgatóknak, akiknek a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvből vagy nyelvekből még nincs nyelvvizsgája vagy a meglévő nyelvvizsga nem elegendő a felsőfokú végzettség megszerzéséhez. Az idei évtől a kormány döntése szerint a nyelvtanulási diákhitelt felvevő édesanyák is részesülhetnek a kamattámogatásból. Vissza nem térítendő állami támogatásként elengedésre kerül a fennálló hiteltartozás fele a második gyermek megszületése után. Harmadik vagy további gyermek születése esetén a teljes tartozás megszűnik. A hitel részleges vagy teljes elengedése örökbefogadott gyermek esetében is kérhető.

További kedvezmény, hogy a diákhitel 1 és a nyelvtanulási diákhitel kamata a következő félévben is 1,99 százalék lesz, míg a költségtérítéses képzési formában tanulók által igényelhető diákhitel 2 továbbra is kamatmentes marad. A nyelvtanulási diákhitel a sikeres nyelvvizsga után – a bizonyítvány másolatának benyújtásával – a bejelentés napjától kamatmentessé válik.

A gyermekek születése esetén a fennálló diákhitel-tartozás elengedése a Diákhitel Központ által e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével igényelhető. Az elmúlt két évben a Diákhitel Központ több mint hárommilliárd forint értékben engedte el több ezer édesanya hiteltartozását a második és harmadik gyermek megszületését követően.