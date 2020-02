Üde, friss, remek savakkal rendelkező borok lesznek a 2019-esek

A Magyar Borszakírók Köre Debrecenben rendezte meg ez évi borünnepét, a Szuper 12, azaz a 12 legjobb fehér- és a 12 legjobb vörösbor estjét. Átadták a Magyar Bor Nagydíjat is.

A szakírók által több fordulón át összeszavazott 12-12 bor közül vakteszttel választották ki a legjobb fehérbort, a nagydíjas a Szászi Birtok Kabócás olaszrizlingje (2015), a vörösborok között a Tiffán’s Pincészet Grande Selection 2015 (Villány) érdemelte ki a díjat. A Szuper 12 közé első ízben két Fejér megyei nedű is bekerült, a Hernyák Birtok Altberg 2015 (Etyek) fehér- és az Etyeki Kúria Kékfrankos 2015 vörösbora.

Pálinkától a pezsgőig

– 1993-ban érkeztünk Etyekre, mindössze két-három pincészet volt még akkor csak itt. Pálinka főzésével kezdtük, majd egyre inkább a bor vette át a vezérszerepet, az első borainkat 1997-ben készítettük – mondta Hernyák László. Később a pezsgők gyártása felé is elindultak. – Problémát jelent a megközelíthetőség, nem vagyunk rácsatlakoztatva a megye tömegközlekedési hálózatára. Reméljük, ebben is lesz majd változás – tette hozzá. – A kékfrankos valóban jól sikerült borunk, talán nem véletlen, hogy ez a fajta az egyik legmagyarabb a kékszőlők között – vélte Mérész Sándor, az Etyeki Kúria főborásza.

Bennük van az érlelési potenciál

A szokotthoz képest egyhetes késéssel, de Móron is megtartották az első bormustrát. Eme alkalmaknak az a feladatuk, hogy a jelenlévők „vakon” megkóstolják a bemutatott terméket, majd javító szándékkal mondják el a borosgazdák a véleményüket. Leginkább azt, amit meg kell tenni azért, hogy a kevésbé jó borból jobb, a jóból kiváló nedű legyen. Most nem kellett sok jó tanácsot adni, egy-két bor volt csak inkább közepesnek, mint jónak nevezhető, de a többség dicsérő szavakat kapott a bírálóktól, néhány pedig a kiváló kategóriát is elérte. Kilenc gazda 21 készítménye került a poharakba. – A korábbi évjáratokhoz hasonlítva 2019-et én is jónak tartom. Sok függött a termőterülettől, a szőlő egészségi állapotától, de aki megtette azt, amit kellett, szép gyümölcsöt tudott szüretelni. Jellemzően üde, friss, remek savakkal rendelkező borok lesznek várhatóan. Az ezerjóban, a traminiben az érlelési potenciál benne van, az Irsaik, a rozék pedig már készen vannak. A kóstolt nedűk a felső közép- vagy a felső kategóriát érhetik el minőségükben – összegzett Varga Máté, a Móri borvidék elnöke.

Egyre kevesebb a technológiai hiba

Csákberényben a hét elején tartották az újborok mustráját, amelyen egy rozé mellett 24 fehéret kóstoltak. A nedűk 16 csákberényi termelőtől kerültek az asztalra. Ahogy azt Sáfrán András, a Móri Borvidék Hegyközségének alelnöke elmondta, a 2019-es borok jók, érett szőlőből szüreteltek, karakteresek és finom savak jellemzik. Jobbak, mint a tavaly­előttiek vagy a 2017-es évjáratúak. A bírák szerint négy fajta mutatott kiemelkedőt: a generosa, a cserszegi fűszeres, az ezerjó és a rajnai rizling. Az alelnök azt is megállapította, a rendszeres bormustrák egyik legpozitívabb hozadéka, hogy egyre kevesebb technológiai hiba érezhető. A hibákat ilyenkor még lehet valamelyest korrigálni, bár a bor ízében azt már nem fogja adni, amit eredetileg adhatott volna.