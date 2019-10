Több száz nyugdíjas tért vissza a munkaerőpiacra a fehérvári nyugdíjas-szövetkezet segítségével

A megyeszékhelyen 2017 nyarán kezdte meg működését az országos lefedettségű Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet Északi Szomszédok elnevezésű csoportjába tartozó szövetkezet, s gyorsan népszerű lett az aktív, dolgozni akaró nyugdíjasok között.

Segít mérsékelni a hiányt

Tagjainak száma az ezerhez közelít már, s a múlt hónapban csaknem négyszáz munkavállalójuknak utaltak fizetést, azaz ­ennyien dolgoztak a szövetkezettel szerződésben álló cégeknél. A Budai úti irodában már öt ügyintéző fogadja a betérőket, s segít a végzettségüknek, egyéni körülményeiknek, igényeiknek megfelelő munkát találni számukra.

A legtöbb idős dolgozót a kereskedelem tudná foglalkoztatni

Mivel két év alatt többtucatnyi vállalkozással kötött megállapodást a szövetkezet, a dolgozni akaró idősek sokféle munkalehetőségből választhatnak. „Tárt karokkal” várják a munkaadók a mérnököket, a karbantartókat, a villanyszerelőket, a targoncásokat, a könnyű fizikai munkát vállalókat, sőt néhány cég már irodai feladatokra is szívesen foglalkoztatna hozzáértő nyugdíjas hölgyeket.

– A legtöbb idős dolgozót a kereskedelem tudná foglalkoztatni, leginkább pénztárosokat, eladókat keresnek nálunk. Mivel a nagy üzletláncok mindegyikével van már szerződésünk, nagyrészt ki is tudjuk elégíteni az igényeiket. Az év végi ünnepek előtt még az eddiginél is jobban számítanak munkavállalóinkra az üzletek, s egyre több vendéglátóhely is – mondja a szövetkezet területi igazgatója. Szerepi Bálint úgy véli, az alapítás óta eltelt két év igazolta: a nyugdíjas­szövetkezetek valós gazdasági, társadalmi igényt elégítenek ki azzal, hogy hozzájárulnak a munkaerőhiány mérsékléséhez, s biztonságos, szervezett munkalehetőséget kínálnak a dolgozni akaró nyugdíjasoknak. De nem csak munkát és biztos nyugdíj-kiegészítési lehetőséget találnak az idősek a szövetkezeteknél, sokuk a nehéz magánytól menekül meg azzal, hogy munkába állásával újra közösséghez tartozik.

S hogy ez mennyire így van, lapunk tudósítója is tapasztalta, amikor boldogan újságolta egy idős ismerőse, hogy nyugdíjba vonulása óta először megy társaságba, fiatal kollégái hívták meg a brigádbulira. S hogy miért előnyös a szövetkezeten keresztül munkát vállalni?

A tagok szerint sokat jelent, hogy nem maguknak kell munkahely után járni, intézni az állásvállaláshoz szükséges formaságokat, megszervezni és fizetni a kötelező orvosi vizsgálatot. Mindezt a szövetkezet intézi. S az sem mindegy, hogy mivel nem az őket foglalkoztató céggel, hanem a szövetkezettel vannak munkakapcsolatban, biztosak lehetnek abban, hogy a munkáltató nem veri át őket, időben és pontosan elszámolva kapják meg a járandóságukat. S persze azt sem hagyják figyelmen kívül, hogy a munkavállalás nem érinti a nyugdíjukat – nem kell lemondani róla, vagy szüneteltetni a folyósítását –, és nagyon kedvező a kereset utáni adózás is, mindössze személyi jövedelemadó terheli a munkabérüket.

Sokat nyom a latban, hogy a nyugdíjas maga döntheti el, körülményei miatt mennyi és milyen munkát tud vállalni, milyen időbeosztásban, hány órát akar dolgozni azért, hogy a munka mellett jusson ideje az unokákra, a családra, kikapcsolódásra. (A legtöbb idős munkavállaló egyébként részmunkaidős feladatot vállal.) A munkába állás előtt a szövetkezet „bemutatja” a munkavállalónak felkínált munkahelyet, ahol még a szerződés aláírása előtt megismerheti a rá váró feladatot, esetleg találkozhat a jövendő kollégákkal is, azért, hogy később ne érezze úgy, elhamarkodottan, rosszul döntött. A fehérvári iroda nemcsak a megyeszékhelyre és közvetlen környezetére korlátozza a tevékenységét, Móron és Bicskén is kínál foglalkoztatási lehetőséget az ottani, dolgozni akaró nyugdíjasoknak.