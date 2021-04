Tarolt a fagy a Fejér megyei gyümölcsösökben

Izzottak a szalmabálák, égtek a paraffingyertyák, sűrű ködként gomolygott a szokatlanul hideg éjszakákon az ültetvényeknél, mégsem sikerült teljes mértékben megvédeni a virágzó gyümölcsfákat. A tavaszi fagy országszerte jelentős károkat okozott.

Az éjszakai, hajnali fagyok okozta károk mértékét most még nem lehet pontosan meghatározni, de az óvatos becslések szerint is jelentős a veszteség. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közleménye szerint azt, hogy mely gyümölcsfajtákban és milyen mértékben okozott, illetve okoz kárt az időjárás, csak néhány hét múlva lehet pontosan felmérni.

A zöldség- és gyümölcstermesztők szakmai szervezete és terméktanácsa, a FruitVeb alelnöke, Kelemen Péter elmondta: a kemény mínuszok legsúlyosabban a virágzó kajszi- és őszibarackfákat sújtották, s kisebb mértékben ugyan, a cseresznye, a meggy és korai szilva is kárt szenvedett. A veszteség mértékére jellemző, hogy a kajszi egyes termőterületeiről 100 százalékos, máshonnan 50 százalékos kárról számoltak be a gazdálkodók. Végleges számokról azonban csak május második felében lehet beszámolni. Kelemen Péter szerint az utóbbi négy-öt évben már szinte megszokottá vált, hogy az enyhe telet fagyos időszakok követik. Néhány hete még bizakodók voltak a gazdálkodók, mivel a tavalyi gyenge termés után kipihenték magukat a fák, jól alakult a virágrügy-berakódottság, s gazdagnak ígérkezett a termés. Az enyhe időjárás hatására azonban a legkorábban „ébredő” kajszi- és őszibarackfák gyorsan virágba borultak, s a mínusz 4, mínusz 8 fok, sőt, a helyenként még annál is erősebb fagy teljes virágzásban csapott le rájuk. A szakember szerint abban azért még bízhatunk, hogy a rügyek, virágok egy részének sikerült túlélni a megpróbáltatásokat, és „mutatóban” lesz némi barack a fákon. A drámaian fagyos héttel még nincs vége a gyümölcstermesztők megpróbáltatásainak: az e heti hőmérséklet-csökkenés és az erős szél miatt csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak dolgozni a méhek, veszélybe kerülhet a megmaradt virágok beporzása. S persze, hátra vannak, még a ki tudja, milyen meglepetéssel érkező fagyos szentek is.

Szinte már megszokták

– Nálunk harmadik éve teszi tönkre a várt termést a tavaszi fagy, szinte képtelenség védekezni ellene – fogalmaz keserűen Vincz József kertészmérnök, szaktanácsadó. Magyaralmási ültetvényében 100 százalékos kárt szenvedett a kajszibarack és 50 százalékra becsüli az őszibarackosban esett veszteséget. Abban bízik, hogy legalább az almás „megúszta” komolyabb sérülés nélkül a fagy támadását, de mint mondja, megbízható kárbecslést csak a fák tisztulását követően lehet végezni.

Bár a húsvét utáni héten a gyümölcsösökben védekezéssel töltötték az éjszakákat a Borbás család tagjai és munkatársaik, mégsem sikerült teljes mértékben megmenteniük a jövendő termést. Pedig éjjel tizenegytől reggelig füstöltek, fanyesedéket, szalmabálákat égettek, körbe rakták paraffingyertyákkal a Borbás Kert ültetvényeit, a fagy azonban erősebbnek bizonyult náluk. Borbás Edit úgy látja, a legnagyobb kárt a kajsziültetvényeik szenvedték el. Az abai barackosban 100 százalékos a fagykár, más részeken 80 százalék körül van, így már biztos, a finom sárgabarackból az idén alig kerülhet piacra a gazdaságból. Károsodott náluk a cseresznye, az érdi bőtermő fajtájú meggy és a korai szilva is. Azt, hogy mekkora a veszteség, Edit asszony szerint sem lehet most még bizonyossággal megállapítani, pontos becslésre csak május második felében kerülhet sor. Károsította a fagy a gazdaság szamócaültetvényét is: a fátyolfóliával fedett bakhátas szabadföldi ültetvény egyes részein odalett a jövendő termés mintegy fele, a fóliasátrak alatt pedig elfagytak a növény első virágai. Pár hete még jó terméssel biztatott a szamócás, de már látni, hogy a hónap végére tervezett szüretkor a vártnál kevesebb gyümölcs kerül majd a ládákba. A rossz mellett azért van jó híre is a családi gazdaságnak: az eperföldön nem marad el a népszerű szedd magad akció.

Az enyhe telet követő kemény fagyok miatt már több éve szenvednek el 30 százalékos, vagy annál nagyobb termésveszteséget és következményeként jelentős bevételkiesést a gyümölcster­mesztők. Ennek megelőzésére egyebek mellett a mind szélsőségesebbé váló időjárásnak ellenálló, korszerű fajták telepítésére és a fagyvédelmi rendszerek kiépítésére lenne szükség. Arra, hogy ez mielőbb és minél több gazdaságban megvalósuljon, a Vidékfejlesztési Program keretében rövidesen kihirdetésre kerülő ültetvénytelepítési pályázat kínál lehetőséget.