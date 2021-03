Ne vesszenek el az adóforintok! – Hogyan rendelkezhetünk az 1+1 százalékról?

Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadónk 1+1 százalékáról. Ezt legkésőbb május 20-ig, az szja-bevallástól függetlenül is megtehetjük.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Magánszemélyként idén is dönt­hetünk úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadónk egy százalékát felajánljuk egy regisztrált civil szervezetnek, további egy százalékát pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, 2021-ben a Nemzeti Tehetség Programnak – tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az szja 1+1 százalékáról – függetlenül attól, hogy a 2020-as bevallásunkat hogyan nyújtjuk be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhetünk. Ha van elektronikus tárhelyünk, nyilatkozatunkat a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatjuk be: az e-SZJA webes felületen az online kitöltő révén vagy az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postán vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatjuk be: az adóbevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve; az e-SZJA felületen megtalálható kitöltőprogram segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon; a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon. Továbbá ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Fontos, hogy a 2021. május 20-i határidő jogvesztő. Ez azt jelenti: ha ezt követően rendelkezünk az 1+1 százalékról, a rendelkezésünk érvénytelen.

Vallási közösségek és civil kedvezményezettek

A vallási közösség technikai számára szóló, formailag érvényes 2020-as nyilatkozatokat 2021-ben is figyelembe veszi a NAV, ha nem adunk be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatunkat nem vonjuk vissza. A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében vehetik figyelembe.

Az szja 1+1 százalékáról rendelkező nyilatkozatunkon dönthetünk úgy, hogy nevünket és elérhetőségünket a megjelölt civil kedvezményezettel közölje az adóhatóság. A NAV honlapján 2022 januárjától aztán megtekinthetjük, hogy az általunk megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott egyszázalékos összegből. Ha elektronikus tárhellyel rendelkezünk, az adóhatóság azon is tájékoztat bennünket a felajánlott összeg kiutalásáról.

A járványhelyzetben különösen fontos, hogy ily módon is segítséget kapjanak a civil szervezetek, a vallási közösségek, a kiemelt költségvetési előirányzat. Ezt hangsúlyozta az általunk megkeresett két civil szervezet, illetve Székesfehérvár megyei jogú város civil irodája, a Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, illetve a Székesfehérvári Egyházmegye, a Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség és a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet.

– A sárbogárdi Honvéd Bajtársi Egyesület évek óta gyűjti a felajánlott egy százalékokat. Sajnos viszonylag kevés azoknak a száma, akiknek a felajánlására számíthatunk, így az évenként befolyt összeg is alacsony – mondta lapunknak Gál Sándor, az egyesület elnöke. – Néhány év adata: 2018-ban 49 899, 2019-ben 25 285, 2020-ban 39 004 forint volt a beérkezett összeg.

Az egyesület többek kö­zött kirándulásokhoz útiköltségre, illetve belépők vásárlására, a színház- és hangverseny­belépőjegyekhez való hozzájárulásra költi az adóforintokat. Nagyobb programok finanszírozására nem futja.

A fehérvári Műhelyvilág Alapítványt 2016-ban hívták életre. A szervezet szerteágazó tevékenységet folytat, melyek között kiemelkedő a sajátos nevelési igényű fiatalok, valamint a szakképzésben részt vevők szakmai orientációja.

– Az adó egy százalékára a 2019. évi adóbevallásnál voltunk először jogosultak a múlt évben – tudtuk meg Fülöp Anitától, az alapítvány kurátorától. – Fontosnak ítéljük, hogy a társadalom minél szélesebb rétege tudjon rólunk, anyagilag is támogatva munkánkat, projektjeinket. Az idén is örömmel fogadunk minden támogatást!