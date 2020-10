Szijjártó Péter: A győztesek közé kell tartoznia az országnak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fejér megyében töltötte a hétfő délutánt, ahol először egy támogatólevelet adott át Szabadbattyánban, majd Fehérváron alapkőletételen vett részt.

A magyar kormány a gazdaságvédelmi akcióterv keretében indította el nemzeti exportvédelmi programját. A program két támogatási konstrukción keresztül valósul meg: a Külpiacra jutási támogatás közel 2 milliárd forint keret­összeggel a magyar mikro-, kis-, közepes és nagyvállalatok külpiacra lépését kívánja elősegíteni, míg a 23 milliárd forint keretösszegű Külpiaci növekedési támogatás a kis-, közép- és nagyvállalatok által külföldön megvalósítandó termelő beruházásokat támogatja.

A szabadbattyáni székhelyű Logsol Kft. az első annak a 46 kis- és középvállalatnak a sorában, amely Külpiacra jutási támogatásban részesült. Az erről szóló támogatólevelet Kovács Krisztina, a cég ügyvezetője Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől vette át hétfő délután. A több mint 30 millió forintos projekttel, amelyet az állam 18,5 millió forinttal támogat, a 2001-ben, kizárólagosan magyar tulajdonosi körrel alakult cég az általuk gyártott aggre­gátorral a török piacra szeretne sikeresen betörni.

Ezt követően Szijjártó Péter részvételével került sor a székesfehérvári Howmet-Köfém Kft. újabb alapkövének letételére. A mintegy 9 milliárd forint értékű beruházással – amelyhez a magyar kormány 3,2 milliárd forint támogatást nyújt – azt a közelmúltban 40 milliárd forintból megépült és átadott új csarnokot szeretnék tovább bővíteni, amely 554 főnek ad munkát. A bővítéssel nemcsak a gyártási kapacitás nő majd 1,8 millió darabról 2,3 millióra, de várhatóan 90 új munkahelyet is teremtenek a világ egyik legmodernebb, magas fokon automatizált keréktárcsagyártó üzemében Székesfehérváron.

A beruházással kapcsolatban a miniszter megjegyezte, Magyarország lakosságszámát tekintve a 92. a világban, ám a 19. helyet foglalja el az autóipari exportőr országok sorában. Az ünnepségen Szijjártó azt is kiemelte, 904 magyar kis-, közepes és nagyvállalat összesen 425 milliárd forintot ruházott be az elmúlt időszakban azért, hogy a pandémiás helyzetben előremeneküljön és munkahelyeket megtartó, sőt akár újakat is teremtő fejlesztéseket hajtson végre. Kijelentette, ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a járvány után kialakuló új gazdasági világrendben a győztesek közé tartozzon Magyarország.