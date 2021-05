Számos beruházás indult be Pusztavámon

A felnőtt­háziorvosi és gyermekorvosi rendelő egészségügyi alapellátáshoz szükséges eszközeit gyarapította Pusztavám a Magyar Falu program támogatásával. Az eszközöket a napokban Törő Gábor országgyűlési képviselő és Csordás Mihály, a település polgármestere adta át Szunyogh Erzsébet háziorvosnak.

Pusztavám önkormányzata, több sikeres pályázaton van túl. Néhány beadott pályázatuk előkészítés vagy döntés alatt áll, az előjelek kedvezőek. Több, a jövőben megvalósítható pályázati projekt tervei készen állnak.

A település fejlődése – úgy tűnik – stabil, amelyhez megvan a politikai akarat is.

Csordás Mihály kérésünkre elmondta: a vírushelyzet ellenére a pályázatok elbírálása zökkenőmentes. Nem is olyan régen adták át a Tópart utca elején lévő Nepomuki Szent János köztéri szobrot. Befejeződött a generációs park építése, amely hamarosan átadásra kerül. A generációs parkban nemcsak gyerekek játszhatnak, hanem felnőttek is sportolhatnak. A Magyar Falu program eszközfejlesztési programjában egy fűnyíró traktorra pályáztak, és nyertek. Az említett három pályázaton közel 20 millió forinthoz jutottak.

Az előző képviselő-testülettől befejezetlen projekteket „örökölt” az új faluvezetés. Az egyik a fogorvosi rendelő, a másik a bölcsőde épülete. Fogorvos az elmúlt években a településen nem rendelt, a fogfájós betegek így Mórra utaztak be. El kell mondani, hogy a szóban forgó fogorvos szerződésben áll jelenleg is a Pusztavámi Önkormányzattal, tehát az ellátás biztosított volt. Kellemetlenséget csak az utazás okozott, de a pályázaton nyert fogorvosi eszközök megléte hamarosan a szakorvos megjelenését feltételezi a településen. A fogorvossal folynak az egyeztetések. Sajnos a bölcsődei vállalkozó dolgavégezetlenül távozott a területről. Most úgy néz ki – mondta Csordás Mihály polgármester –, hogy heteken belül befejeződik a kicsik „otthona”. Nem mellékesen a bölcsőde ügyét, jogi szakember közreműködésével vizsgálják. Beszélni kell a rövidtávú projektekről is. A pusztavámi háziorvosi rendelő hamarosan – kívül-belül – felújításra kerül. A polgármester kiemelte, hogy egy belügyminisztériumi pályázat kapcsán, járdafelújításokra nyújtottak be pályázatot, amely sikeres volt, így az önkormányzat rendbe tudja hozni a Kossuth utca gyalogos járdaszakaszát. Ez a szakasz a katolikus templom mögül indul és egészen a Somogyi utcáig fog húzódni. A munkálatok a nyáron kezdődnek. A megnyert pályázat megközelíti a 20 millió forintot.

Három olyan pályázata van Pusztavámnak, amelyet már megnyertek, folyamatban van a megvalósítás.

A Magyar Falu program keretén belül, egy nem lakott, elhagyott ingatlant (Kossuth L. u. 26. sz.) vásároltak meg, ahol az épület előtt egy parkolót szeretnének kialakítani. A Pusztavámi Szivárvány Óvoda konyhájának az eszköztárát felújítják, kibővítik. A művelődési ház nagytermének felújítása zajlik, felszerelések és eszközök beszerzése megtörtént. A 2021-es Magyar Falu program, amely már kiírásra került, ennek keretében pályáznak a pusztavámi rendezvényközpont átépítésére és a Tóparti játszótér felújítására. A Belügyminisztérium idén is folytatja pályázati kiírásait járdafelújításokra, amelyre ismét pályázott a pusztavámi település. A helyi Faluház felújítására is pályázni fognak. Hagyományaikat, népi értékeiket már korábban összegyűjtötték – Pusztavámi Kálmánné jóvoltából. Ez az épület is felújítást kíván, forrásokat a pályázaton próbálnak elnyerni – szem előtt tartva az idegenforgalmat.

Csordás Mihály polgármester megemlítette, hogy a pályázatok tervezése és előkészítése során Törő Gábor országgyűlési képviselő közreműködő támogatására folyamatosan támaszkodhatnak.

Pusztavámon nem unatkoznak a hivatali emberek, hiszen munka van bőven!