A szálláshelyek már a nyitásra, a lakosság harmada pedig az igazi nyaralásra készül

„Ugrásra készen” várják a szállodák, fogadók, vendégházak tulajdonosai, működtetői a járvány miatti korlátozások feloldását. A pénteki miniszterelnöki bejelentés szerint ha a 4 milliót eléri a beoltottak száma – ami a jövő héten teljesülhet – nyithatnak a szállodák is.

Érthető a türelmetlenségük, hiszen – mint mondják, – a zárva tartás is viszi a pénzt. Életben kell ugyanis tartani a vállalkozást, komoly kiadással jár a szakképzett munkaerő megtartása, s vannak olyan kötelezettségek, amelyeket a kényszerszünet idején is teljesíteni kell.

A megye legnagyobb szállodájánál, a Velence Resort Spánál hozzávetőlegesen kétmilliárd forint fölötti árbevétel-kiesést okoztak a járvány hullámai. A kényszerű zárva tartás idején a „ház” életben tartása és a szakképzett dolgozók megtartása volt a legfontosabb – mondja a szálloda igazgatója. Bársony Péter szerint mindkettőt sikerült elérni. Bár a hosszúra nyúlt bezártság és a nyitás ideje körüli bizonytalanság miatt veszítettek munkaerőt, a törzsállomány kitartott. A kényszerszünetet igyekeztek kihasználni, nagyrészt pályázati és a Kisfaludy Program keretében elnyert forrásokból megkezdték a 2008-ban megnyitott hotel épített infrastruktúrájának felújítását. Az újranyitásra megújul a lobby és 60 szoba, (a többi a következő évben kerül sorra) s a wellnessrészlegen is elvégeznek több felújítást. Bár a vendégek a járvány miatt még óvatosabbak, már folyamatosan érkeznek az előfoglalások, így a szállodavezető és munkatársai bizakodhatnak abban, ha nem is erősebb, de a tavalyihoz hasonló lesz az idei szezon.

Székesfehérvár patinás szállodája, a Magyar Király is küzdött a kényszerű bezárás okozta gondokkal. Üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatott volna, de mivel a vállalkozások többségénél utazási stop volt, nem sok üzletember szállt meg a hotelben, s nem tolongtak a sportturisták sem. Bár tele van előjegyzéssel a hotel esküvőirendezvény-naptára, a járvány miatt a házasságkötések és vele a programok is rendre elmaradtak. Molnár Albert igazgató szerint a szűkös hónapokban a beruházásokra és fejlesztésekre félretett pénzt áldozták fel a szálló életben tartására és a munkaerő megőrzésére. A dolgozók többségét sikerült is megtartani, annak ellenére, hogy a bérköltségre tavaly 116 millió forintot költöttek, az e célra kapott állami támogatás pedig 6,7 millió forint volt. Most teljes erőbedobással a terasznyitásra készülnek a hotel alkalmazottai, s igyekeznek minél több vendéget becsábítani addig is, amíg megnyílhat és ismét élettel telik meg a szálloda.

A megye déli részén, Lajoskomáromban igazi turisztikai gyöngyszem a Páskom Cottage. A vendégházakból álló hotelegyüttes, amelyhez étterem, uszoda, szauna, jakuzzi, kerti tó is tartozik, milliós nagyságrendű bevételkiesést szenvedett el a járvány miatti zárva tartással. De a gondok ellenére sikerült megtartania a vállalkozásnak a munkaerőt, a több mint egy évtizede ott dolgozók egyikétől sem kellett megválnia. Mosberger Mihály, a Páskom házigazdája, irányítója szerint a járvány következményeitől nagyon keményen sújtott vendégfogadó vállalkozások több központi segítséget érdemeltek volna. Az előfoglalások alapján úgy látszik, akárcsak a korábbi években, az idei nyáron is telt ház lesz a Páskomban. A vendégek fogadására már minden készen van, sőt a kényszerszünetet kihasználva egyebek között kiépítették a kerti tó gépészetét, s 18 ezer növényével teljes szépségében pompázik a 10 ezer négyzetméternyi park is.

A megye északi részének népszerű vendéglátó- és szálláshelyére, a móri Möllmann Házhoz tartozó Hétkúti Wellness Hotelbe és az Öreg Prés fogadóba folyamatosan érkeznek az előfoglalások, s azok alapján Möllmann Csaba igazgató erős nyárra számít. Mint mondja, erre szükségük is van, mivel a járvány miatti bezártság következményeként a családi vállalkozás is jelentős bevételkiesést szenvedett el. A hosszúra nyúlt korlátozás és a nyitási időpont bizonytalansága miatt néhány dolgozó távozott a cégtől, ezért amíg nem sikerül pótolni őket, a szakemberek egy részének több pozíciót is be kell tölteni.

Országos kitekintésben is úgy tűnik, nem lesz hiány vendégekben, ugyanis egy reprezentatív felmérés szerint a lakosság harmada bízik abban, hogy az idén lesz lehetősége nyaralásra, s a többség belföldön szeretne pihenni.