Sok lábon áll Székesfehérvár

2013 óta folyamatosan növekszik Fehérvár iparűzésiadó-­bevétele. Legalább ilyen fontos, hogy meglehetősen sok nagyadózó vállalat termel a városban, így nem egy-két vállalattól függ a bevétel.

Déri Lászlóval, a székesfehérvári önkormányzat adóirodájának vezetőjével beszélgettünk. Győr az egyetlen olyan, Fehérvárhoz hasonló méretű város az országban, amely nagyobb iparűzésiadó-bevételre lehet büszke, ott azonban egy vállalat nagyon a többiek fölé nő adófizetésben, vetettük fel.

– Mondjuk ki, az Audiról beszélgetünk, ami önmagában egy kirívóan nagy adófizető – reagált a szakember, aki rámutatott, a magas adóbevétel kiváló Győr számára, másfelől viszont nagy a város kitettsége egy adózó felé. – Ugyanez talán elmondható Kecskemét kapcsán is, ott a Mercedes van jelen, de Kecskemét így sincs előttünk az iparűzésiadó-bevétel tekintetében – tette hozzá. – Fehérváron egészségesebb az ipar szerkezete, nem arról van szó, hogy van egy nagyon-nagyon nagy adózó vállalat, hanem van több erős, milliárdos adótétel környékén lévő adózó – magyarázta.

Az, hogy a székesfehérvári székhellyel, telephellyel rendelkező adózók pontosan mennyi adót fizetnek, adótitkot képez. Azt viszont megtudtuk, mely cégek vannak benne az aktuális fehérvári top 10-ben: Alföldi Tej, Arconic-Köfém, Denso Gyártó Magyarország, Grundfos Magyarország, Hanon Systems Hungary, Hydro Extrusion Hungary, IBM Data Storage Systems, Videoton Holding, VT Autóelektronika. Látják, alfabetikus a sorrend, véletlenül sem adóösszeg szerinti. Az első 10 vállalat nagyságrendileg egységesen meghatározó nagyadózója a városnak.

A teljes összeget 12 ezer vállalkozás hozza össze. Ennek fele egyéni vállalkozó, másik felét pedig különböző cégek (bt-k, kft-k, zrt-k, egyebek) alkotják.

Déri László felhívta a figyelmet, hogy 2010 óta nagyot nőtt – majdnem duplájára – a fehérvári iparűzésiadó-bevétel. A 2019-es esztendő várhatóan újabb növekedést hoz, Déri 19 milliárd forint körüli bevételt prognosztizál. Ez 1 milliárddal több lenne, mint a 2018-as.

– Ezek a számok arról tanúskodnak, hogy Székesfehérvár gazdasága dinamikusan, az országos átlag felett növekszik – értékelt. Az iparűzési adó mellett a másik két „klasszikus” helyi adó az építményadó és az idegenforgalmi adó.

Építményadóból tavaly 1,8 milliárd jött be, idén 2 milliárd várható. Az idegenforgalmiadó-bevétel más kávéház, az a vendégéjszakák 450 forintjaiból csorog össze. Ugyanakkor Déri itt is emelkedésről számolt be: egy évtizede nem érte el az ebből befolyó összeg a 10 milliót se, az utolsó lezárt év viszont már 60 millió forintot mutat. Némi adóemelés, a növekedő vendégéjszakák, s az adóiroda szigorúbb ellenőrző munkája segítette ezt.

A gépjárműadó nem helyi, hanem központi adó. Igaz, a helyi adóiroda szedi be. Ám csak a bevétel 40 százaléka kerülhet a lokális büdzsébe.