Sajnos, nem olcsó a lecsó – Utánajártunk, hogy miért drágultak meg a hozzávalói?

A lecsó nem tartozik a pénztárcakímélő ételek közé az idén: a hozzávalók közül borsos ára van a paradicsomnak, s a tavalyinál többet kell fizetni a paprikáért és a vöröshagymáért is. A miértre a terméktanács elnökétől és őstermelőktől vártuk a választ.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai szerint a nagybani piacon – ahonnan az árusok nagy része beszerzi a zöldségféléket – a tavalyihoz képest 68 százalékkal adják drágábban a paradicsomot, a fürtös fajtáért például kilogrammonként 200 forinttal kell többet fizetni, mint tavaly ilyenkor. A t.v. paprika 25 százalékkal, a vöröshagyma pedig 46 százalékkal drágább a múlt évinél. A kutatók szerint a magasabb árak a kisebb kínálat, a jó minőségű, egészséges zöldségfélék iránti megnövekedett kereslet, valamint a kereskedői üzletpolitika miatt alakultak ki.

De mit mond a Magyar Zöldség-Gyümölcstermelők Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeb) elnöke? Ledó Ferenc szerint a magasabb árakért legfőképpen az időjárás a ludas. A tavaszi aszály, a júniusi hőhullám, a hűvösebb éjszakákat váltó meleg nappalok miatt nem volt megfelelő a növények kötődése, gyenge lett az első termés. A második kötődés szerencsére jobban sikerült, jobb termés ígérkezik, aminek eredményeként kicsivel talán kevesebbe is kerülhet majd a paradicsom. De annyira olcsó biztosan nem lesz, mint tavaly ilyenkor volt – tette hozzá a FruitVeb elnöke. Nem is lehet, hiszen tovább nőttek a termelési költségek, a munkaerő ára pedig – ha egyáltalán akad vállalkozó a gondozási, szedési munkákra – az „egekben van”. A másik lecsó alapanyagból, a szabadföldön termesztett paprikából gyenge termés várható, ezért továbbra is a tavalyinál többet kell érte fizetni.

A múlt évinél magasabb árak okairól hasonlóan vélekednek a megkérdezett őstermelők is. A székesfehérvári Jancsárkert Termelői Piacon többféle zöldséget és paradicsomot is kínáló abai Szabó Ferenc és fia elsőként a kedvezőtlen időjárást és a munkaerőgondokat említik. Ahogy az idősebbik gazda megfogalmazta, a meleg heteket nagyon megszenvedte a paradicsom, „kiégett a virágpor”, nem volt jó a kötődés, így kevesebb lett a termés.

Míg tavaly 6-8 paradicsom nőtt egy-egy tövön, addig az idén csak kettő, három.

Nagy gondot jelent a munkaerőhiány is, 1500 forintos órabérért is lámpással kell keresni a növények gondozására, a termés leszedésére vállalkozót. Pedig a fólia alatt nagyon fontos a precíz munka, a vásárló ugyanis egyre inkább a tökéletes árut hajlandó csak megfizetni.

A szabadföldi paprikatermesztés lassan lehetetlen lesz öntözés nélkül, de a kistermelőknek nincs pénzük a rendszer kiépítésére.

Mivel a szabadföldi termesztésnek sok a rizikója, s fólia alatt biztonságosabban lehet zöldségeket termeszteni, 400 négyzetméter alapterületű, az abai családi gazdaság magas fóliaházzal bővítette a kertészetet.

A fejlesztést nagyon fontosnak tartja az ifjabbik Szabó Ferenc, aki szerint a sikeres gazdálkodáshoz folyamatos fejlődésre és önképzésre is szükség van. Fiatal gazdaként rendszeresen részt vesz a különféle képzéseken, igyekszik megismerni és alkalmazni az új termesztési módszereket és a korábbiaknál több jó minőségű termést adó korszerű fajtákat.

A termelői piac egyik „törzs őstermelője”, a Bokodról érkezett Papp István is az időjárást okolja a magas árakért.

Szabadföldön ezer tő paradicsomot termel, de az első telepítés virágait „eldobálta „a növény.

A második kötődés jól sikerült, már érik és szépnek ígérkezik a termés.

Szerinte a kedvezőtlen, extrém szeszélyes időjárás rovására írható, hogy míg tavaly minden a szokásosnál egy hónappal előbb érett be, az idén mind az első, mind a második kötődésből származó termés érése három-három hetet késik.