Ráharaptak a halra: karácsony előtt ismét egymást érik a vevők Dinnyésen

Nagy munkában vannak az egyik dinnyési halgazdaságban: a nyitvatartás a heti egyről mindennapossá vált, egészen december 23-áig.

Ottjártunkkor sorra érkeztek is a vásárlók: az egyik sietős hölgy­páros Székesfehérvárról utazott a közeli Dinnyésre, hogy a jól bevált harcsából és a számukra újdonságnak számító kárászból vásároljanak. A szintén a megyeszékhelyről érkező Orbán Mátyás és Mátyásné év közben is sok halat fogyaszt, elsősorban olyat, amelyhez könnyen hozzájutnak, és nem kell vele sokat bajlódni. Ilyen a hekk, de számukra a ponty sem tabu. Most is utóbbival tértek haza. A Lovasberényből Dinnyésre érkező Baki Zoltán és Zoltánné szintén a jól bevált ponty mellett tette le voksát, ám fiuk kedvéért harcsát is vásároltak, hogy abból – első alkalommal – paprikást készítsenek.

Egyre nyitottabbak

– Az emberek egyre jobban nyitnak az új halak felé: bár továbbra is a ponty a legnépszerűbb, a jó minőségű és szálkátlan harcsát is sokan viszik, valamint a kárász is egyre inkább slágerhalnak számít. Ez utóbbi népszerűsége köszönhető az árának – hiszen olcsóbb, mint a ponty –, valamint annak, hogy univerzális: lehet halászlé alaplevében főzni, de akár sütőben elkészített kapros fogásként is megállja a helyét – támasztotta alá helyszíni tapasztalatainkat Szabó Krisztián halgazdaság-vezető. Ők a héten egy különleges halat, csíkos sügért is árultak – ez egy süllőhöz hasonló minőségű, nem Magyarországról származó, de itthon termelt hal –, amely pikpakk elfogyott.

„Ne legyen zsíros, és ne kelljen sokat pucolni” – ezt már Kremm Zoltán mondja, válaszolva arra a kérdésre, mit kérnek a vevők, miközben sorra adja nekik a halakat. A halgazdaságban dolgozók ajánlása szerint 2, illetve 2,5 kilogrammos méretig lényegében bármit választhatunk, a három kilogramm és afeletti súlyú, idősebb halaknál fordulhat elő zsírosabb példány.

Szabó Krisztián azt javasolja, élőhal-vásárlás esetén ne idegenkedjünk a pikkelyes pontytól – még akkor sem, ha lakásban lakunk –, ugyanis azt könnyebb megszabadítani a pikkelyétől, mint egy tükrös halat megkapargatni. A helyes technikát tekintve elhangzott: a pikkelyeket nem a fejtől elindulva, a kés élével kell lehúzni, hanem egy vékony, hajlékony pengéjű filézővel, a farok felől benyúlva a bőr alá, jobbra-balra húzó mozdulattal kell eltávolítani. Így 90 százalékban lejön a pikkely a halról, és az állat bőre is esztétikusabb lesz.

Karácsonykor egy-egy busa is az asztalra kerül, ám az inkább „sütőhal”, semmint halászléhez való alapanyag – mondta el Szabó Krisztián. Íze a tengeri halakéhoz hasonló, így érdemes natúr módon elkészíteni, majd sózva fogyasztani, hogy tudjuk, milyen a valódi ízvilága. Ha az erős halízt lágyítanánk, áztassuk a húst fokhagymás-fűszeres tejbe!

Árak

Az árakat tekintve a halgazdaságokban a jó minőségű ponty kilónkénti bruttó fogyasztói ára 1000–1200 forint, a kárász 600–800 forint, a busa 500–800 forint, a harcsa 2400–3000 forint, a különleges csíkos sügér pedig 2500–3500 forint között mozog.

A süllőért bőven 3000 forint felett kell fizetni kilónként.