Őszi munkacsúcs a határban

Pihenésre kényszerítette a határban dolgozókat a hétvégi csapadék, s bár a hideg beálltáig sok munka vár még rájuk, nem bánták volna, ha tovább tart a szünet, a szomjazó földeknek ugyanis nagy szüksége van az esőre.

– Az utóbbi napokban már porzott a föld a vetőgépek mögött. Jól jött a hétvégi csapadék, de legalább még 20 milliméternyire lenne szükség a már elvetett repce fejlődéséhez, s a magágyak készítéséhez szükséges talajmunkák megkönnyítéséhez – állítja Szabó Gábor, a székesfehérvári Aranybulla Mg. Zrt. növénytermesztési ágazatvezetője.

Az elmúlt napok csapadékmentes időjárását kihasználták a megye gazdaságai, s jócskán előrehaladtak az időszerű, őszi munkákkal. A 33.600 hektár napraforgóból néhány tábla vár már csak betakarításra. Az olajos növény hozamaira nem lehet panasz: a megyei átlagtermés meghaladja a hektáronkénti 3,1 tonnát, azaz több mint százezer tonnányi mag kerül a megyéből a tárolókba. Felszedték a burgonyát, vége felé jár a szója aratása, s megindultak a betakarítógépek a cukorrépa- és a kukoricatáblákon is. A valamivel több, mint 2600 hektár cukorrépa felszedésének még a kezdetén tartanak, s a 81.300 hektáros kukorica betakarításának vége is odébb van még.

Az eddig learatott táblák jó hozammal fizettek, a termésátlag meghaladta a hektáronkénti 8,5 tonnát, ami lényegesen jobb az országos átlagnál.

Marton L. Csaba, a martonvásári Agrártudományi Kutatóközpont tudományos osztályvezetője lapunk érdeklődésére elmondta, az eddigi országos terméseredmények hektáronként 7,2-7,3 tonna körül alakultak, de a betakarítás következő fázisaiban a hozamok várhatóan meghaladják a 7,5 tonnát. A kukoricanemesítéssel, kutatással foglalkozó szakember úgy véli, hogy a Fejér megyei terméseredmények a legjobbak között lesznek, s várhatóan meghaladják majd az országos átlagot. A jó eredményekben nagy részük van a martonvásári hibrideknek. Az Mv kukoricák az idén is jól teljesítettek. Beértek és beváltották a nemesítők reményeit azok a szuperkorai fajták is, amelyek egy része a vetést akadályozó májusi esők miatt csak júniusban került elvetésre. A kukorica betakarításával nem sietnek a gazdálkodók, a szemek ugyanis – száraz idő esetén – naponta akár 1 százaléknyi nedvességet is leadhatnak, csökkentve a szárítási költségeket.

A kukorica betakarításával párhuzamosan a legtöbb gazdaságban megkezdődött az őszi gabonák vetése. A tervek szerint búzát csaknem 64 ezer hektáron, őszi árpát több mint 15.600 hektáron, rozst 900, tritikálét pedig 1700 hektáron vetnek el a következő napokban. A több mint 21 és félezer hektárnyi őszi káposztarepce vetésével már végeztek, s földben van az árpa és a tritikálé több mint negyede is. A búza és a rozs vetésének még a kezdetén tartanak a gazdálkodók, de ezzel a munkával sincsenek késésben.