Olvasóink jelezték, hogy problémáik voltak a bankkártyájukkal

Gond volt a Mastercardnál, sokan nem tudtak kártyával fizetni, se pénzt felvenni.

Több olvasói panasz is érkezett szerkesztőségünkhöz, miszerint különböző üzletekben nem működött a bankkártyás fizetés, esetenként pedig készpénzt sem sikerült felvenni az ATM-ekből. Már múlt pénteken is több boltban akadozott vagy lassú volt a szolgáltatás, és úgy tűnik, most is rendszerszintű és tömegesen jelentkező gond van a kártyaelfogadással. A megkérdezett bankok biztosították, hogy a probléma ezúttal nem a termináloknál vagy a terminálokat üzemeltető szolgáltatóknál, hanem a bankoknál van. A Visa kártyával rendelkezőket nem érinti a szolgáltatáskimaradás, ők gond nélkül tudnak fizetni és készpénzt felvenni is.

„A banktól független technikai okokból Mastercard és Maestro kártyabirtokosaink bankkártyájukat csak korlátozottan tudják használni vásárlásra és készpénzfelvételre, Visa kártyáink elfogadása továbbra is zökkenőmentesen üzemel. A hiba kijavításán szakértő kollégáink nagy erőkkel dolgoznak. Jelenleg a call center panaszrögzítési funkciója nem elérhető. Az okozott kellemetlenségért elnézését kérjük.” – adott tájékoztatást érdeklődésünkre az OTP.

Kicsivel később, csütörtök délután több helyen már helyreállt a szolgáltatás.