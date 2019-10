Nem minden zöldségféle sínylette meg az idei szélsőséges időjárást

Változó hatással volt a zöldségfélék fejlődésére, terméshozamaira az idei szélsőséges időjárás. Míg a tavalyinál több termett hagymából, ipari paradicsomból, s jónak ígérkezik a gyökérzöldségek hozama is, a szabadföldi étkezési paprika alaposan megsínylette a hűvös, csapadékos tavaszt.

A FruitVeB (Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács) értékelése szerint a zöldségágazat elmúlt nyolchavi teljesítménye jobb, mint az előző év azonos időszakában volt. Bár mennyiségi rekordok nem születtek, a legtöbb növényfaj esetében a minőség és a termelői árak kedvezőbben alakultak a tavalyinál, s a korszerű technológiával dolgozó termelők eredményes évet zárnak majd – állítja a szervezet elnöke. Ledó Ferenc szerint az idei év is igazolta, hogy magas hozamokkal, biztonságosan és eredményesen termelni csak korszerű agrotechnika és technológia alkalmazásával lehet. Ezeknek a termelési feltételeknek a megteremtésére egyre nagyobb szükség van, mivel növekszik a belföldi értékesítés volumene, s egyre nagyobb a vásárlói igény a friss, minőségi termékek iránt.

A zöldségfélék betakarítása még nem ért véget

A FruitVeB valamennyi zöldségfélére kiterjedő értékeléséből csak néhány megállapítást emelünk ki.

Jó hír, hogy míg tavaly nem igazán kedvezett az időjárás a hagymatermesztőknek, idén ha nem is értek el magas terméseredményeket, a múlt évinél kedvezőbben alakult mind a vöröshagyma, mind a fokhagyma hozama. Nem mondható el ez a szabadföldön termesztett étkezési paprikáról, amelyből gyenge, legjobb esetben is csak közepes termésre számíthatnak a termesztők. A termés nagyját már betakarították, ami még a földön van, azt a fagyok érkezése előtt leszedik, illetve többnyire már az elmúlt napokban védett helyre menekítették a termesztők.

A fűszerpaprika szerencsére nem tartozik az időjárás nagy vesztesei közé, hozamain sokat javított az augusztus végi, szeptember elejei meleg. Nem sietnek a betakarításával. A megye híres paprikatermesztő falujában, Cecén, néhány ház falát azért már ékesítik a gyönyörű, vörös paprikafüzérek, s az első betakarításokból készített tűzvörös láncok egyre több út menti árusítóhelyen is kínálják magukat. Cságola Imréné is gyönyörű paprikafonatokkal díszítette fel a családi gazdaság terméseit áruló utcai zöldséges pavilont. A nyolcvan évet megélt asszony negyven évig dolgozott a földeken. Ma már az egyik családtagja végzi a munka nehezét. Azt mondja, a fűszerpaprika-termesztés nem engedi pihenni a gazdát, nagy odafigyelést, folyamatos, gondos munkát igényel. S nemcsak a kertben, a betakarítással sincs vége a tennivalóknak, a leszedett termést gondos válogatás után, aprólékos kézi munkával kell felfűzni, vagy paprikaőrleménynek feldolgozni. Az évtizedes termesztési tapasztalat már nem elég a jó terméseredményhez, életkortól függetlenül meg kell barátkozni a gazdálkodóknak a korszerű módszerekkel, s tudomásul kell venni, hogy öntözés nélkül nincs jó termés.

Mint ahogy eredményes hajtatott zöldségtermesztés sincs korszerű üvegházak és az azokban alkalmazott modern technológia nélkül. Mivel a védett felület alatt biztonságosabb a termelés, a gazdálkodók éltek a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati lehetőséggel, s jövőre, illetve 2021-ben összességében várhatóan 70–80 hektárral növelik a jelenlegi 140 hektáros üvegházfelületet, s 80–90 hektáron építenek újabb fóliasátrakat.

Egyik sem olcsó beruházás, mint Ledó Ferenc elmondta, egy jól felszerelt, korszerű üvegház megépítése – a szükséges berendezésekkel együtt – másfél milliárd forintba is belekerül. Úgy tudjuk, a program keretében Fejér megyében is épül majd néhány, de a zöldségtermesztés nagy része, s így az új beruházások megvalósítása a termálvízben gazdag térségekre, főként néhány alföldi településre koncentrálódik a jövőben is.

Hátravan a káposzta és a káposztafélék, a gyökérzöldség és a sárgarépa felszedése, amivel a keményebb idő beállta előtt végezni szeretnének a gazdálkodók.