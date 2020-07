Nem igazán szabálytalankodnak a pecázók a megyében

Vajon milyen sűrűn követnek el szabálytalanságokat a horgászok? Mennyire gyakori eset az orvhorgászat, milyen gyakran horgásznak a megengedettnél több bottal, vagy éppen hányszor fordul elő, hogy hazaviszik a méreten aluli halakat? Az alábbi kérdésekre kerestük a válaszokat Fejér megye horgásztavainál.

– 2002-ben vettem meg a Pátka horgásztavat, és mi az akkori alkalmazottakkal már kiírtuk a tájékoztatótáblánkra, hogy csak és kizárólag állami jeggyel lehet horgászni. Igaz, mindössze három-négy éve van ez a kötelező államijegy-mizéria, büntetnek, ha valaki ennek hiányában horgászik – fogalmazott Róth Tamás, a Pátka Horgásztó üzemeltetője, aki egyben lassan két évtizede a tulajdonosa is a környékbeliek kedvenc pecázójának.

Róth elmondta azt is, hogy azoknak, akiknek már az elején sem volt ilyen állami jegye, azokat nemes egyszerűséggel „kiutálták” a helybéli pecások. Mint mondta, ők már az elejétől fogva a lehető legnagyobb szabályszerűséget tartották szem előtt. Azonban nem mindenki van ezzel így – tavaly történt lopásos eset is, az illető egyszer ittas állapotban, az éjszaka leple alatt tevékenykedett, másnap pedig a mentők találtak rá a vízben… A tulajdonos hozzátette, náluk nem is lehetséges hazavinni a méreten aluli halakat, hiszen nincsenek kis halak a tóban.

– Nálunk méreten aluli hal nincsen, mint ahogy ívási időszak sincs. Nagy testű halaink vannak. A legkisebb méret, amit el lehet vinni, az ötkilós méret. Ezekből van még 1500 darab nagyjából, a kisebbeket pedig értelemszerűen vissza kell dobni. Van egy másik, kisebb tavunk is, ahol még lehet 3–4 kilós példányokat hazavinni – zárta le a pátkai tulajdonos, aki hozzátette, náluk csak megfelelő minőségű és felkészített felszereléssel lehet pecázni, és nem lehet fonott zsinórt használni, csak elhagyó szereléssel lehet pecázni (hogy ne szenvedjen sérülést a hal, ahogy húzza a közel 100 grammos ólmot – a szerk.).

A nagylóki Piroska-tónál is hasonló a helyzet: az üzemeltető elmondása szerint egy becsületes és jó halőr dolgozik a tónál, ennek ellenére elkerülhetetlenek a lopások, hiszen nem lehet mindent észrevenni.

Az üzemeltető (aki neve elhallgatását kérte – a szerk.) szerint ugyan náluk előfordul olyan eset, hogy a megengedettnél több horgászbotot használnak a pecások, de azt is csak éjszaka, amikor nincs felügyelet a tavon, a nappali órákban a halőr szeme mindent lát – elmondása szerint.