Nagyon nagy szükség van az egészségügyisekre!

Milyen szakokat indít a következő tanévben a Bugat Pál Technikum az egészségügyi ágazaton belül? Motikáné Tóth Éva, az iskola igazgatója sorolta föl a kínálatot.

– Nagyon szeretem ezt az iskolát, már nyugdíjba mehettem volna, de még ezt az évet itt töltöm, amíg lehet, és szeretném a továbbiakban is gyarapítani az iskola lehetőségeit – fogalmazott a pedagógus. – Jó példákat látnak az itteni tanulók a szakmai igazgatóhelyettesektől, a szaktanároktól és a gyakorlati oktatásvezető asszonytól, aki foggal-körömmel most is azért harcol, hogy a kórházban „összekössétek a hajatokat, hogy ne ilyen-olyan pólóban legyetek!” A megfelelő etikus öltözködés, viselkedés alap, ez most is kötelez bennünket – vallja.

A Bugátban az egészségügyi ágazaton belül Motikáné Tóth Éva felsorolása alapján a következő szakokat hirdetik meg a következő tanévben:

– Az általános ápoló, ez a jövő! Ez igen széles területet foglal magába, az ápolás minden területét lefedi – mondta; ez egy hatéves képzés. Fontos megjegyezni, hogy az e szakon végzők lehetnek csecsemő- és gyermekápolók – ez mindig nagyon népszerű a diákok körében, már jelentkezéskor –, dolgozhatnak majd háziorvosok mellett, ahogy az otthonápolás területén, valamint hospice és onkológiai ellátásban is. Sőt, számukra az egészségügyi felsőoktatás is kiváló folytatási lehetőség.

A tervek szerint a következő tanévben indítanak ötéves perioperatív szakasszisztensképzést is a Bugátban.

– Ez egy új dolog, a szakmajegyzékben szerepel. Kétféle szakmairányt választhatnak a diákok a tizedik évfolyam, illetve az ágazati alapvizsga után: egyik az aneszteziológiai szakasszisztens, a másik a műtéti szakasszisztens – tudtuk meg.

Az egészségügyi asszisztens szak képzési ideje szintén öt év. Az elérhető szakmairányok: endoszkópos, kardiológiai és angiológiai, valamint radiográfiai asszisztens.

Mentőápoló képzése is van az iskolának, őket érettségi után, kétéves képzésben, felnőttoktatás során tanítják. – Nagyon nagy szükség van rájuk – jegyezte meg a pedagógus.