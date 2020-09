Most olcsóbb a strandruha

Szerdán jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, az augusztusi hazai fogyasztói árakat bemutató tájékoztatója. 3,9 százalékkal voltak idén augusztusban magasabbak az árak, mint 2019 azonos hónapjában.

– Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a szeszes italok, dohányáruk ára emelkedett jelentős mértékben – szögezi le helyzetjelentésének legelején a KSH anyaga.

Nézzük tehát előbb ezt, az augusztustól augusztusig tartó időszakot! A KSH adatsorából megtudható, hogy az élelmiszerek fogyasztói ára egy év leforgása alatt 7,9 százalékkal nőtt. Ezen belül például a sokak által vásárolt párizsi és kolbász ára jóval jobban, 18,1 százalékkal, az úgynevezett idényáras élelmiszereké (ebbe a csoportba tartozik a burgonya, a friss zöldség, a friss hazai és déligyümölcs) 17,1 százalékkal, a cukoré 13,4, a szalámi, a szárazkolbász és sonka átlagára 11,4 százalékkal nőtt. A tojás és a tej ára is átlag fölött emelkedett, előbbié 10,2, utóbbi 8,9 százalékkal.

A szeszes italok, dohány­áruk e statisztikában egy csoportot képeznek, áruk átlagosan 6,8 százalékkal lett több. Ha csak a dohányárukat nézzük, 10,3 százalékos drágulást rögzíthetünk. Mindeközben a járműüzemanyagok ára 4,7 százalékkal mérséklődött.

Természetesen kevésbé magasak a százalékok előtti számok, ha az idei év júliusának és augusztusának fogyasztói árait vetjük egybe, sőt, mint azt a KSH tájékoztatója összegzi, az említett időszakban „a fogyasztói árak átlagukat tekintve összességében nem változtak”.

Itt is rendelkezésünkre állnak részletekbe menő adatok. Nos, 2020 júliusához képest 2020 augusztusában az élelmiszerek ára 0,3 százalékkal olcsóbb lett. Elsősorban az idényáras élelmiszerek ára mérséklődött, ezek ára 4,4 százalékos csökkentést mutat.

Júliusról augusztusra a tej, illetve a szalámi, a szárazkolbász és a sonka hármasának csoportja egyaránt 1 százalékos áremelkedést produkált. A tojás ára 0,8 százalékkal, a kenyéré féllel lett drágább. Ehhez képest a sertéshús ára 1,9, a sajté pedig 1,2 százalékkal csökkent. A baromfihús fogyasztói ára fél százalékkal lett kevesebb. A szeszes italok, dohányáruk ára 0,7 százalékkal emelkedett.

– A nyári kiárusítások következtében a ruházkodási cikkek 1,9 százalékkal olcsóbbak lettek – adatol még a Központi Statisztikai Hivatal; vagyis a nyári, szezonális konfekció augusztusban már olcsóbban volt megvásárolható, mint júliusban. Nem is csoda, a múlt hónapban már inkább az őszi ruhák sorakoztak a nagy divatboltok ruhaállványain. Aki ügyes volt, olcsón vehetett a következő nyáron hordható ruhát, s talán még most szeptemberben is szerét lehet ejteni hasonló jó vételeknek. Persze a teljes sikerhez egy évig tartani kell azt a fránya ruhaméretet…