Most mi lesz az iskolai gyümölcs sorsa…?

Az iskolák zárva tartanak, így a helyi termelőktől az intézményekbe szállítandó gyümölcs sorsát is újra kell írni.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék az államcsőd ellenére adtak milliárdokat Bige Lászlónak

Így volt ez tavaly is – mondta el lapunknak Borbás Edit helyi termelő. Az iskolagyümölcs-program az előző tanévtől kezdve már nemcsak az alsó tagozatosok, de az 5–6. osztályos tanulók számára is lehetőséget biztosít a gyümölcsfogyasztásra az iskolákban. A 2019/2000-es tanévtől kezdve ez országos szinten több mint 500 ezer tanulót érintett, több mint 2300 iskolában. A kormány és az unió által támogatott program hivatalos beszállítói között van a gárdonyi termelő is, aki elmondta: már tavaly, a karanténidőszak miatti zárások idején is gondoskodtak arról, hogy ne a kukában végezze a gyümölcs.

– Idén sincs ez másképp: a ki nem osztott terméket ugyanis le lehet selejtezni, vagy ki lehet osztani szervezeteknek. Ezek a szervezetek lehetnek karitatív tanács tagjai, szociális alapítványok és otthonok, állatkertek, állattartó vagy vadászati telepek. Mi most is úgy döntöttünk, hogy a ki nem osztott gyümölcsöt és gyümölcslevet felajánljuk ilyen szervezeteknek. Így többek között a Szent György kórháznak, szociális otthonoknak, segítő alapítványoknak visszük a rakományt – árulta el a termelő, aki így most 225 ezer darab almát vitt az érintetteknek.