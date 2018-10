Mit tegyek, ha sürgősen kölcsönre van szükségem?

Nem szokásunk, de erre a kérdésre kérdéssel felelnénk: mennyire sürgősen? Több lehetőség is a rendelkezésedre áll, és csak akkor tudsz jól dönteni, ha ezeket mind számba veszed.

Ha tényleg nagyon sürgős, akkor akár egy órán belül is pénzhez juthatsz! A MiniKölcsön az Expressz Szolgáltatással együtt igényelve ténylegesen tudja ezt a bravúrt, de csak akkor, ha online nyújtod be a kérelmedet, illetve az összeg maximum 150.000 forint lehet. Azt is fontos tudni, hogy a MiniKölcsönnél a maximális futamidő 45 nap, tehát viszonylag gyorsan vissza is kell törlesztened. A fentiekből levonható, hogy ez a lehetőség csak a kisebb anyagi problémák, átmeneti pénzzavarok orvoslását teszi lehetővé.

A gyorskölcsönhöz ezzel szemben minimum 24 óra szükséges, vagyis az igénylés leadását követő napon fogod csak kézhez kapni a szükséges összeget. Itt már több lehetőséged is van, hiszen a gyorskölcsön gyakorlatilag személyi kölcsönként működik, vagyis magasabb, akár 5.000.000 forintos összeghez is hozzájuthatsz, a maximális futamidő pedig elérheti a nyolc évet is. A 24 órás folyósítást viszont csak alacsonyabb összeggel fogod tudni elérni, bár ez is jóval több lesz, mint amit a MiniKölcsön kínál. Szintén fontos információ, hogy a gyorskölcsönöknek általában magasabb a kamata, mint más hiteltermékeknek, ebből adódóan pedig a THM is kiugróan magas: akár 20% feletti is lehet!

A harmadik lehetőséged egy sima személyi kölcsön, amit egy jelzáloghitelhez képest töredék idő alatt megkapsz, de még így is elhúzódhat akár két hétig is, mire átmész az egész procedúrán. Az összeget így tudod a legmagasabbra tornászni: akár 10.000.000 forintig is elmehetsz, a THM közepesen magas, általában 10-15% környéke, a futamidő pedig szabadon választható, de maximum 8 év.

Ha tehát meghatározod a sürgősség mértékét, máris könnyebben tudod eldönteni, hogy melyik hiteltermék mellé teszed le a voksod. Oldalunkon össze is hasonlíthatod egymással a gyorskölcsönöket, illetve a személyi hiteleket, és kiválaszthatod a legmegfelelőbbet, sőt, az online igénylést is elindíthatod! Kérdésed lenne? Vedd fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeinken!

Expresszkolcson.hu