Mire ügyeljünk a vásárláskor?

A karácsonyi időszakban ugrásszerűen megnő a bevásárlások, s így az azokkal összefüggő reklamációk száma is. Ez adta az apropóját annak a fogyasztóvédelmi fórumnak, amelyet hétfőn dél előtt tartottak a Gazdaság Házában.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának Fogyasztóvédelmi Osztálya, valamint a Fejér Megyei Békéltető Testület közös szervezésében megvalósult fórumon, amely két blokkban tárgyalta a kiemelt tudnivalókat, Czifra-Szabó Judit fogyasztóvédelmi osztályvezető, a békéltető testület részéről pedig Vári Kovács József elnök köszöntötte a hallgatóságot.

Elsőként a fogyasztóvédelmi szakemberek összegezték tapasztalataikat, tudatos vásárlói magatartásra hívva föl. Elhangzott: a fogyasztóvédelem november közepe óta végez célzott, szezonális ellenőrzéseket, amelyek során több szabálytalanságot is találtak. Egy üzletben a kereskedelmi forgalomból korábban már kitiltott termékekre bukkantak. Két esetben ellenőriztek fényfüzéreket: a termék mindkét esetben elbukott a műszaki megfelelőségi vizsgálaton. A szúrópróbaszerűen vizsgált szójamentes virslik és a csokoládémikulás-figurák azonban rendben voltak. A járási hivatal szakemberei felhívták a figyelmet arra is, hogy a webes vásárlások esetében mindenkor 14 nap az elállási idő, amely a csomag megérkezésétől számít, és bár a visszaküldött termék postaköltségét a fogyasztónak kell meghiteleznie, a webes eladónak szintén 14 napon belül a meghitelezett postaköltséggel együtt kell a teljes vételárat visszafizetnie. Szóba került továbbá, hogy az akciós termékekre is vonatkozik a szavatosság, amennyiben a vásárló nem épp azt a terméktulajdonságot vitatja, amely miatt a termék akciós. A „kettőt fizet, hármat kap” akciók esetében a ráadásként kapott „harmadik” termék is reklamálható, ha azzal szavatossági problémák vannak – hiszen az nem ajándéknak, hanem vásárlásösztönző terméknek minősül.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Külön kitértek a fórumon a tűzifavásárlással kapcsolatos kérdésekre is, hangsúlyozva: csak térfogatra és soha ne súlyra vásároljunk, továbbá csak olyan eladótól, akit reklamáció esetén elérhetünk. A tűzifavásárlás kellékei a számla, adott esetben a mérlegjegy és az eladó céges adatai. Ezek nélkül nem érdemes kockáztatni. Érdemes arra is odafigyelni, hogy az eladó a hirdetésében feltüntette-e a cége EUTR számát. E szám a faanyagterméklánc-felügyelet azonosítója, és eredetisége a Nébih oldalán ellenőrizhető.

A második blokkban a Fejér Megyei Békéltető Testület elnöke, Vári Kovács József a 2017-es évet összefoglalva elmondta: mintegy 430 ügyet tárgyaltak érdemben. Az átlagos ügyet általában 60 napon belül lehet lezárni, de sajnos sokan tesznek bejelentést kollokviális stílusban, úgy, hogy még a panaszukat megalapozó bizonyítékokat sem prezentálják. Ilyenkor nehéz segíteni. Újabban az építési szavatossági, és a gépjárművásárlással kapcsolatos panaszos ügyek száma emelkedik. Ezeknél a nagy értékű vásárlásoknál fokozottan érdemes a „tiszta szerződés, hosszú barátság” elvét követni, hangsúlyozta Vári Kovács József.

Juhász Balázs elmondta: ideális esetben a fogyasztónak tudatosnak, a vállalkozásnak pedig tisztességesnek kellene lennie. Az ügyvéd, aki a békéltető testület tagjaként az eljárásokban a fogyasztói oldal delegáltja, a tipikus vevői mulasztásokat foglalta össze. Egy konkrét kiszállításos eset tanulságait ismertetve elmondta: 600 ezer forintos tv-készüléket vett át az ügyfél panasz nélkül úgy, hogy egy kicsi, jelentéktelennek tűnő karc látszott a csomagoláson. Kibontva azonban átlós repedés tűnt elő a képernyőn. Itt a békéltetők nem tudták megoldáshoz segíteni az ügyfelet, hiszen az maga ismerte el az átvételkor, hogy a csomagolás ép.

A fórum végén kérdésre válaszolva a szakemberek elmondták: a vásárlónak joga van ragaszkodnia ahhoz, hogy a csomagot, a legkisebb gyanú esetén is, kézbesítéskor kibonthassa. Ha a kézbesítő ezt nem akarja megengedni, ott helyben jegyzőkönyveztetni kell, hogy a kézbesítő magatartása miatt nem vesszük át a csomagot. Ez többnyire megoldja a helyzetet.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS