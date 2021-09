Mint egy sebész, annyit kereshetnek a járműfényezők

– Én vénségemre kerültem közel a fényezőszakmához – mondta lapunknak önmagáról Kovács Zoltán. Az eredendően mérnök-informatikus szakember a festékkel, azon belül is autófestékkel persze már jelentékeny ideje, több mint húsz esztendeje foglalkozik.

Az egyik cégnél kereskedelmi, másutt azután értékesítési vezető volt, évtizede pedig már saját vállalkozásait irányítja. Autófestékek, illetve az autófényezéssel kapcsolatos segédanyagok forgalmazását vállalták föl. – 2016 óta foglalkozunk fényezéssel, amikor itt, a Székesfehérvárt körbeölelő lószállító-felvevőpiac és -gyártás speciális igénnyel jelentkezett: nem megvették a festékeinket, hanem azt kérték, hogy fújjuk le mi a lószállítóikat – mondta.

Ekkor állt bele a cég ebbe a feladatba! Ekkor már kapcsolatban álltak a Váci Mihály Technikummal, amely iskolának a képzési palettáján azóta is jelen van a járműfényezés-szakma. – A srácokat szépen beiskoláztuk. Kellett még valaki a létszám miatt, és bár én napi szinten nem művelem ezt a szakmát, de úgy gondolom, semmit nem vett el belőlem, hogy én is beiratkoztam.

Kovács Zoltán szerint minden szakma alapja az igényesség, ha ezt magáévá teszi egy járműfényező, sikeres lehet. Nincsen konkurenciaharc, kevés a szakember. – Aki jól csinálja, komolyan veszi, egy idő után olyan vállalkozást építhet, amellyel annyi pénzt kereshet, mint egy jó sebész! – mondta.

– Visszatérve az iskolára: akik ott vannak szakemberek, ők jók. Az iskola hozzáállása is nagyon jó. A lehetőségeik nagyon szűkösek. Az, hogy egy tanteremből átalakított helyen próbálunk mi fényezést oktatni a gyerekeknek… Nincs az iskolának egy olyan bázisa, ahol ezt a szakmát gyakorlati szinten meg lehetne tanítani. Ez egy modern szakma, ugyanolyan szinten fejlődik, mint az autók. A high-tech irányába csúszik minden. Tavaly az iskolával közösen részt vettünk egy pályázaton, az iskola elnyert egy fotospektrométert, ami a kolorisztika oktatásához szükséges. Az eszköz körül belül három és fél millió forint értékű. Enélkül nem lehet! Nem lehet a 25 évvel ezelőtti filmkártyákkal meg lyukkártyákkal színt azonosítani ma már – fogalmazott a vállalkozó.

Kovács Zoltán úgy látja, fontos lenne, hogy minél több tőkeerős piaci szereplő szálljon be a járműfényezők képzésébe, akár oktatóbázis létrehozatalával. – Akár azzal a szakembergárdával, aki az iskolában most is oktat, de high-tech körülmények között. Ez az adott festékgyárnak is jó lenne, a szakmának is, a gyerekeknek is. Egy ilyen helyre talán eleve sokkal többen is jelentkeznének – fejtette ki.