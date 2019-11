Mik a casco biztosítás feltételei?

Casco biztosítás kötés előtt mindenképp érdemes utánajárni az alapfeltételeknek.

A Casco alkusz cég honlapján természetesen ezek az információk is elérhetők, hiszen számukra mindennél fontosabb, hogy ügyfeleik elégedettek legyenek és megfelelő tudás mellett válasszák ki új biztosításaikat. A meglévő casco biztosítások esetében érdemes 1 vagy kétévente felülvizsgálni azokat, hiszen ennyi idő alatt nagyon sok minden változik a piacon. Új és még újabb biztosítók kínálhatják termékeiket akár az előző biztosítási ár feléért. Ez azért igen magas összeg, így érdemes vele foglalkozni. A portálon akár 10 perc alatt egy teljesen új biztosítást is köthetünk.

Új gépjárművek esetén nem biztos, hogy a szalonban megkötött casco biztosítás a legkedvezőbb, ezért érdemes első körben a biztoshely portálon megtalálható kalkulátort használni. A szalonokban általában 3-4 biztosító ajánlatát teszik le az ügyfelek elé, és ezek zömében nem a legolcsóbb ajánlatok lesznek. Az alkuszcégnél még nagyobb kedvezményeket elérhetünk, mint azt gondolnánk. Használt gépjárművek esetén érdemes tudni, hogy azokat gyakorta ellopják. Bizony, nem csak az új autókat tulajdonítják el előszeretettel. A 4 vagy 5 esetleg 8 éves gépjárműveket is ellopják. A casco kalkulátorban az idősebb autókra is lehet árakat kalkulálni és érdemes is. Itt a legjobb ajánlatok közül választhatunk.

Sokaknak fogalmuk sincsen az önrész fogalmáról. A casco módozatoknál a biztosítók alkalmazzák ezt az elnevezést. Százalékos és pénzbeli önrészt is alkalmaznak a biztosítótársaságok. A pénzbeli önrész 25 000 forinttól egészen a milliós értékhatárig terjedhet, míg a százalékos önrész 10 esetleg 20 vagy 30 százalékos lehet. Amikor casco biztosítás kötünk akkor mind a két elemből kell

választani. Káreseménykor minden esetben a nagyobb összeg kerül majd kifizetésre. Ha egy millió forintos kár ér bennünket és a biztosításunk 10% és 200 000 forintról szól, akkor káreseménykor a 200 000 forintos kárösszeggel lehet majd számolni, hiszen ez magasabb mint a 10% esetén fizetendő 100 000 forint. A közös kockázatvállalással így próbálják a biztosítók ösztönözni ügyfeleiket.