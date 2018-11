Mennyi kell a CSOK mellé, ha Fejérben vásárolunk új lakást?

Az új lakások piacának mindkét oldalát, a keresletet és a kínálatot is érintik az állami támogatási rendszer változásai, ami stabilizálhatja az új lakások árait. A CSOK-bővítés a vidéki nagyvárosokban élő családokat érintheti kedvezően.

Kiegyensúlyozottabbá válhat az új lakások piaca a legutóbb bejelentett változtatások eredményeként – derül ki az egyik hazai ingatlanportál elemzéséből, amely egyrészt az állami támogatási rendszerben történő változások lehetséges piaci hatásait vizsgálta, másrészt bemutatja, mennyibe kerülnek a kétgyermekes családoknak is megfelelő 60 négyzetméteres új lakások, azaz mekkora önrészre van szükségük az állami támogatású kedvezményes hitelösszeg mellett.

Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta: „Többen vághatnak bele új lakás vásárlásába, mert a kétgyermekes családok számára is elérhetővé válik a 10 millió forintos kedvezményes kamatozású hitel, a háromgyermekeseknél pedig 15 millió forintra emelkedik a hitellimit. A kínálatot ugyanakkor a kedvezményes lakásépítési áfára vonatkozó új szabályok élénkíthetik.” A kereslet bővülése miatt szintén jól járhatnak a társasház-építők.

A szakember szerint a CSOK bővítése elsősorban a vidéki nagyvárosokban élő családoknak jelent nagyobb segítséget, mert ott olcsóbbak az új lakások, mint Budapesten. Azok is jól járhatnak a változással, akik viszonylag olcsó telkeket kínáló kisebb településen szeretnének családi házat építeni. Egyelőre konkrétumokat nem lehet tudni arról, hogy a sok esetben lakásfelújításra is használt lakástakarék-szerződések helyett milyen más korszerűsítési célú támogatás lesz elérhető, de az előzetes kormányzati nyilatkozatok alapján erre is születhet megoldás.

Az elemzés szerint a 60 négyzetméteres új lakásokhoz átlagosan Békéscsabán alig több mint 6 millióval, Miskolcon 8,8 millió forinttal, Kaposváron pedig 11,1 millió forinttal kell kiegészíteni a 10 millió forintos hitelt, ezekben a városokban viszonylag szűk a kínálat. A népszerűbb nyugat-magyarországi megyeszékhelyek közül Győrben és Szombathelyen 14-15 millió forintra van szükség. Székesfehérváron a 10 milliós hitelösszeghez több mint 21 millió forintot kell hozzátenni. A fővároshoz közeli Érden szintén több mint 20 millió forint kell ehhez, míg Budapesten ugyanez az összeg közel 36 millió forintra rúg.

Balogh László a kilátásokról szólva elmondta, a pontos piaci hatásokat majd akkor lehet bemutatni, ha a CSOK eddig bejelentett és várható módosításairól megjelennek a jogszabályok. Az biztos, hogy a kedvezményes hitelösszeg növelése a háromgyermekes családoknál, a kétgyermekeseknél pedig a 10 millió forintos támogatott hitel lehetősége olyanok számára is megoldást jelenthet, akik eddig a piaci kamatokkal nem tudtak hozzájutni a lakáshitelhez. A szakember kifejtette, hogy a támogatott hitelek engedélyezésekor a bankok ugyanúgy vizsgálják az igénylők hitelképességét mint eddig. A 25 évig fix és kedvezményes kamatozású hitelek törlesztőrészlete várhatóan alacsonyabb lesz, mint a piaci alapon nyújtott hitelek törlesztője.