Megtanulnak bánni a pénzzel a vállalkozási ügyviteli ügyintézők

A gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül a Hunyadi Mátyás Technikumban a vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés érhető el. Érettségit és szakmát is adó, alapvetően ötéves képzés ez, amely akár nyelvi előkészítő tanévvel is elindítható.

– Én 2015. szeptember elsejétől vagyok itt a Hunyadiban. Okleveles közgazdász vagyok, az alapszakom turizmus-vendéglátás, a mesterszakom vezetés és szervezés szak, szervezetfejlesztés szakirány – mutatta be végzettségét kérésünkre Sárkány Edina, aki segített bennünket eligazodni a vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés rejtelmeiben. – 2019-ben szereztem meg a közgazdász tanári végzettségemet, hogy a szakmához meglegyen a pedagógiai vonalam is – tette hozzá. – 2020 szeptembere óta látom el a Hunyadiban a közgazdasági munkaközösség vezetői feladatait. Jelenleg ehhez a munkaközösséghez rajtam kívül még három kollégám tartozik, így fedjük le a közgazdasági vonalat. Emellett van az ügyviteli munkaközösség, amelynek Stadler Andrea a vezetője – mondta.

A tanárnő szerint a szóban forgó szak sajátossága, hogy ötvözi az ügyviteli és a közgazdasági ismereteket, amely ebben a tanévben egy nyelvi előkészítős és egy normál tantervű osztállyal indult el. A következő tanévre is így hirdették meg, az egyik osztály nyelvi előkészítést kap az első középiskolai tanévében, azután rugaszkodik neki a következő 5 esztendőnek. Vagyis a nyelvi osztály egy amolyan nulladik évet is végigtanul, utána kezdi el a 9. évfolyamot. Talán ez már nem szokatlan senkinek: nem dívik már a középiskolákban az első, a második, a harmadik, a negyedik osztály elnevezés, helyette a 9., a 10. és a többi használatos.

– 9. és 10. osztályban az ágazati alapozó vizsgához tartozó tantárgyakat tanulják a diákok, utána kerül még nagyobb hangsúly a szakmai tárgyakra, amelyek majd a 13. év végén, a technikusi vizsgához mindenképpen elengedhetetlenek lesznek – mondta Sárkány Edina.

Jelenleg a 9–10. évfolyamban az ügyvitelhez kapcsolódóan általános, illetve az üzleti kommunikációt, digitális alkalmazásokat, tízujjas gépelést, gyorsírást tanulnak a diákok. A gazdasági tanulmányok között megismerkednek a gazdasági alapfogalmaktól kezdve a fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezőkön át azzal is, hogy mi az állami szerepe a nemzetgazdaságban, illetve hogy milyen attitűdök jellemzik a vállalatok termelői magatartását. Tanulnak marketinget és jogi ismeretek is. Ezeket egészítik ki a banki alapismeretek, a statisztika, a könyvvezetés.

– 10. évfolyam után pedig már nekiállnak komolyabb területek megismerésének: pénzforgalmi könyvvitel, munkaerő-gazdálkodás, kis- és középvállalkozások gazdálkodása – folytatta a sort az oktató.

Az ügyvitel az adminisztrációs munkákat alapozza meg, de a munkaerőpiacra innen kilépő fiatalok akár a banki szférában is elhelyezkedhetnek. Sárkány Edina rámutatott, a bankok mindjárt továbbképzésekre küldik új munkavállalóikat, hogy azokon sajátítsák el az adott pénzintézet profiljának jellemzőit.

– A cél alapvetően az, hogy felsőoktatási intézményben tanuljanak tovább a diákjaink. Fehérváron is van már számtalan olyan lehetőség informatikai és gazdasági területen is, amely ehhez a szakhoz kapcsolódik. Egy tanulóm, aki tavaly végzett nálunk, most pénzügy-számvitel szakon tanul a Corvinuson, Fehérváron. Nemrég futottunk össze, elmondta, vannak olyan tárgyai, amelyre kevésbé kell készülnie, mint másoknak, mert a Hunyadiban megkapta már az alapokat – mesélte Sárkány Edina, aki szerint a náluk megszerezhető tudás – ráadásként – nemcsak az iskolapadban, az egyetemi előadótermekben és a szemináriumi dolgozatoknál, illetve a munkahelyszerzés során kamatoztatható, hanem a mindennapi életben, a saját pénzügyi döntések pillanataiban is. Olyan aprónak tűnő dolgokban is, mint egy bevásárlólista megírása vagy éppen a bankválasztás.