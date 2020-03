Megkezdődött a kerti ellenségeink offenzívája az ápolt kedvenceink ellen

A korai felmelegedés és a sok csapadék miatt hirtelen és idejekorán kipattannak a rügyek a gyümölcsfákon, emiatt lehet, hogy elkéstünk a lemosó permetezéssel. Bármennyire is nem szeretünk vegyszerekkel dolgozni, sok ilyen jellegű teendő áll előttünk.

Nem hagyatkozhatunk már sem a naptárra sem a meteorológiai állomás mindig pontatlan adataira, ugyanis akkor van tavasz, amikor a természet azt mondja. És amikor azt mondja, olyankor az el is jön, mit jön, rohan.

A telet kibíró rovarok, illetve azok lárvái felébredtek a sok csapadéktól és a langyos időtől, véget ért az állóháború, elindultak a kerti kedvenceink ellen. Sajnos a tavasz illatos leheletét nemcsak a kártevők, az áttelelő képletek érezték meg, hanem a növények is. Ahogy megindultak az ellenségeik, úgy megindult a keringés a növények szállító szöveteiben, és a korai fajták rügyet bontottak.

A hétköznapi ember boldog ilyenkor, mert korábban jött régen várt tavasz és szegre akaszthatja a nagykabátot, de a gondos gazda, aki egy kertnek ura és szolgálója egyben, nem teheti meg, hogy örüljön ennek, mert nincs rá ideje.

A lemosó permetezés

Az átlag feletti középhőmérsékletek miatt egyre intenzívebb volt a talajfelszín párolgása, elérte a 2-3 millimétert átlagosan. Aki nem végezte el a lemosó permetezést ősszel, a vegetációs idő kezdetén annak most kell megcsinálni, ha nem akar egész évben küzdeni a betegségekkel, gombákkal és rovarokkal. Permetszereket ajánlani nem tudunk, de felesleges is, mert egészen természetes hatóanyagokkal kell csapást mérni a kerti ellenségekre, réz, kén, réz-szulfát és paraffin olaj.

A növények téli pihenője ezzel végéhez ért, a rügyek megnagyobbodtak, fényesen feszültek, majd a korai fajtáknál, mint például a mandula vagy a mandula alanyba oltott őszibarackok már ki is pattantak. Ott már nem lehet lemosó permetezéshez kapható szerekkel dolgozni.

Amelyik gyümölcsfánk még nem bontott rügyet, de már látszik, hogy közeleg a pillanat, azt haladéktalanul metsszük meg és permetezzük le! Addig a később induló fajtákkal inkább ne is törődjünk! Azt minden kis és nagy kert tulajdonos tudja, hogy a legnagyobb veszélynek mindig az őszibarack van kitéve, ugyanis még ki sem pattant a rügy, de már fertőzik őket a tafrinás levélfodrosodás szaporító képletei, melyeket az eső bemos a fellazult rügypikkelyek közé. Ha még nem bontott rügyet, de már nagyon előrehaladott állapotban van a barack, akkor előbb fújjuk le réz tartalmú szerrel és csak aztán metsszük, mert így kevesebbet veszítünk.

Számos baktérium is fertőzi az általunk gondosan óvott növényeket, de nem szabad, hogy váratlanul érjen minket a, ellenük jó a már az évtizedek óta bizonyító réz-szulfát, a bordói lé. Ha ehhez keverünk egy kis ként, akkor már a gombák spóra-seregeinek is megtörik a támadásuk. Tovább fokozva a védekezésre szánt keverék hatékonyságát, olajat, paraffint adhatunk hozzá, és ezzel a gyümölcsöt károsító rovarok egyedszáma is csökkenthető.

Metszés és nyesedék

Mindegy milyen növényről is van szó, a lemosó permetezés sokat segít abban, hogy megvédjük a bajoktól a fás szárú haszonnövényeket, azonban ezzel még nincs vége a feladatnak. Ha már megvolt a metszés is és a permetezés is, nagy gondot kell fordítani a leeső nyesedék, illetve az elhullott levelek, egyéb növényi részek eltávolítására, ugyanis onnan visszatérhet a fertőzés. Vagy forgassunk földet ezekre, vagy zsákoljuk be és zöld hulladék gyanánt váljunk meg tőlük. Ha a helyi rendelet nem tiltja, el is tüzelhetjük a gallyakat, leveleket. Bármelyiket is választjuk, jó eséllyel folytathatjuk a harcot a betegségek ellen, elzárva az ellenség utánpótlási vonalait.

Kései érésű gyümölcsök, szőlő

A közepesen későn vagy későn érő növények, valamint a szőlő lemosózása még várhat kicsit, hiszen ezeket is érdemes az utolsó előtti pillanatban bepermetezni. A szőlőt csak kisüzemi keretek között szokták lemosózni, mert nagy gépekkel, axiál-ventillátoros masinákkal nem lehet eltalálni a vékony vesszőket anélkül, hogy ne fújjanak ki rengeteg hatóanyagot feleslegesen. A szőlő még nincs „lében”, pihen, de metszeni már időszerű.

Gyomirtózás

Ha március, akkor „jön a gyöp hegye”, vagyis serken a fű, elindulnak az el nem pusztult gyomok is. Már most harsan a táj a tyúkhúr ropogós zöldjétől, ezért, ha vegyszeresen akarunk megküzdeni a gyomokkal, akkor érdemes nekik is odaütni egyet, például valamilyen glifozát hatóanyagú, totális gyomirtó szerrel.