Meghosszabbította a kormány az otthoni nyelvvizsga lehetőségét

A járványügyi veszélyhelyzet idején meghozott döntés, miszerint online is szervezhetnek nyelvvizsgákat a vizsgaközpontok, a nemrég kiadott kormányrendelet értelmében továbbra is érvényben marad.

A márciusban kihirdetett járványhelyzet a nyelviskolákat és nyelvvizsgára készülőket is érintette. A kontaktórák helyett a felkészülés is az online térben zajlott, később már a nyelvvizsga otthoni letételének lehetősége is adottá vált az informatikai rendszereknek köszönhetően. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint május elején három vizsgaközpont kis létszámú csoportokon próbálta ki az újfajta vizsgáztatási módot, amely iránt a kezdetektől komoly érdeklődés volt. A járványügyi veszélyhelyzet idejére egészségvédelmi okokból megnyitott lehetőséget a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti rendelkezések augusztus végéig hosszabbították meg. A legújabb döntés azonban határidő rögzítése nélkül megteremti az online vizsgáztatás jogszabályi feltételeit a jövőre nézve is.

Online nyelvvizsgáztatáskor – a hagyományoshoz hasonlóan – alapvető elvárás a vizsgázó személyazonosságának igazolása, valamint a vizsgázó és a vizsgaközpont közötti informatikai kapcsolat folyamatos fennállása. A vizsgaközpontnak ki kell zárnia annak lehetőségét, hogy a vizsgázó más embertől származó, meg nem engedett segítséget vegyen igénybe. Az egyik, online nyelvvizsgázási lehetőséget biztosító központ honlapja szerint a tanulóknak kötelező részt venniük egy próbavizsgán, amely a nyelvvizsgát megelőző 5. vagy 6. napon van. Ezt követően két, úgynevezett „éles” vizsgaalkalom áll a tanulók rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy ha valaki az első vizsga végén úgy érzi, nem teljesített megfelelően, akkor dönthet úgy, hogy az elvégzett tesztet nem küldi be értékelésre, és igénybe veszi a második vizsgaalkalmat.

A tudáspróba egy vizsgaszoftveren keresztül történik, ami a tanulók azonosítását is segíti. A szóbeli és az írásbeli vizsgarészek egyaránt megoldhatók az online térben, így teljes mértékben elkerülhető a személyes kontaktus.

A könnyítésnek köszönhetően a vizsgázók akkreditált vizsgahelyszín helyett akár az otthonuk kényelméből is bizonyíthatják nyelvtudásukat.